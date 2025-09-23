¿Cómo evitar que tu gato arañe los muebles?

Aunque muchos piensan que retarlos o levantarlos en plena acción es la solución, la realidad es que esta estrategia no solo es ineficaz, sino que puede aumentar la ansiedad del animal.
Quienes conviven con gatos saben que los muebles, sillas y sillones suelen ser víctimas de sus uñas. En poco tiempo, los tapizados o las maderas pueden llenarse de marcas visibles. Aunque muchos piensan que retarlos o levantarlos en plena acción es la solución, la realidad es que esta estrategia no solo es ineficaz, sino que puede aumentar la ansiedad del animal. Por eso, los especialistas en comportamiento felino explican qué hacer para evitar que tus muebles se conviertan en su objetivo de arañazo.
La clave está en redirigir su comportamiento natural hacia objetos adecuados. Algunas recomendaciones efectivas incluyen:
El arañar es un comportamiento instintivo y necesario para los felinos. Las razones por las que lo hacen son varias y están vinculadas a sus necesidades naturales:
El castigo no sirve. Gritarles, levantarlos o retarlos solo los confunde y puede hacer que se vuelvan más nerviosos o esquivos. Lo más efectivo es entender que arañar es parte de su naturaleza y darles las herramientas adecuadas para canalizar esta conducta.