¿Cómo evitar que tu gato arañe los muebles?

Hoy 14:26

Quienes conviven con gatos saben que los muebles, sillas y sillones suelen ser víctimas de sus uñas. En poco tiempo, los tapizados o las maderas pueden llenarse de marcas visibles. Aunque muchos piensan que retarlos o levantarlos en plena acción es la solución, la realidad es que esta estrategia no solo es ineficaz, sino que puede aumentar la ansiedad del animal. Por eso, los especialistas en comportamiento felino explican qué hacer para evitar que tus muebles se conviertan en su objetivo de arañazo.

La clave está en redirigir su comportamiento natural hacia objetos adecuados. Algunas recomendaciones efectivas incluyen:

Rascadores firmes y resistentes : Los postes rascadores son una opción muy efectiva. Es importante que sean estables , para que el gato pueda estirarse y rascar sin que el objeto se caiga o se mueva.

: Los postes rascadores son una opción muy efectiva. Es importante que sean , para que el gato pueda estirarse y rascar sin que el objeto se caiga o se mueva. Alternativas caseras : Si no tenés un rascador, podés ofrecerle pedazos de tela , troncos con corteza o maderas blandas . Estos materiales cumplen la misma función y pueden ser igual de atractivos para el gato.

: Si no tenés un rascador, podés ofrecerle , o . Estos materiales cumplen la misma función y pueden ser igual de atractivos para el gato. Ubicación estratégica : Colocá los rascadores en los lugares donde tu gato suele descansar o cerca de los muebles que suele arañar. Así, tendrá una opción tentadora al alcance de su pata.

: Colocá los rascadores en los lugares donde tu gato suele descansar o cerca de los muebles que suele arañar. Así, tendrá de su pata. Estimulación extra: Si tu gato no muestra interés por el rascador, podés colgar un juguete cerca del mismo para despertar su curiosidad.

El arañar es un comportamiento instintivo y necesario para los felinos. Las razones por las que lo hacen son varias y están vinculadas a sus necesidades naturales:

Afilar sus uñas .

. Marcar territorio .

. Estirar sus músculos .

. Liberar tensión o estrés.

El castigo no sirve. Gritarles, levantarlos o retarlos solo los confunde y puede hacer que se vuelvan más nerviosos o esquivos. Lo más efectivo es entender que arañar es parte de su naturaleza y darles las herramientas adecuadas para canalizar esta conducta.