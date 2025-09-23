Un influencer compartió su vivencia en uno de los alojamientos más económicos de Tailandia

El creador de contenido español reveló las precarias condiciones que ofrece el bajo coste.

Hoy 14:33

Alojarse por solo 3 euros la noche en Tailandia puede sonar como una oferta irresistible para quienes buscan aventuras económicas y auténticas. Sin embargo, la experiencia de Nacho Barrueco, creador de contenido español conocido en TikTok por su perfil @nachobarrueco_, pone en evidencia las realidades que se esconden tras los precios tan bajos.

Barrueco, decidido a vivir al máximo una experiencia asequible, reservó uno de los alojamientos más baratos disponibles en Tailandia. Aunque el precio inicial era de 3 euros por noche, el creador explicó que si se negociaba directamente con los anfitriones, el costo podría bajar hasta 25 o 50 céntimos. Sin embargo, al llegar, la realidad era muy diferente a lo que podría esperar de un alojamiento de bajo coste.

Barrueco fue recibido por un joven tailandés cordial que le mostró el estado deplorable del inmueble. Según relató el influencer, la estructura del edificio estaba en ruinas y apenas se mantenía en pie. Para llegar a la habitación, tuvo que atravesar un patio en malas condiciones, donde encontró un sofá hundido y varias bolsas de basura esparcidas. Además, las escaleras de tijera por las que debía subir no estaban ancladas al edificio, lo que le hizo sentir un gran peligro.

“Qué peligro”, exclamó Barrueco en su video mientras grababa el recorrido.

La habitación ofrecida era minimalista: solo contaba con lo básico, como una mosquitera, un ventilador y un suelo lleno de agujeros, los cuales estaban cubiertos con cinta adhesiva de color rosa. Barrueco no dudó en comentar con ironía sobre las condiciones de la habitación:

“Lo que pasa es que hay muchos agujeros, como pise aquí fuerte, me voy para el otro barrio.”

Para sorpresa del creador, en la cama encontró una nota manuscrita de agradecimiento del anfitrión, dirigida a él: "Nacho Barrueco, gracias por quedarte aquí", mostró en su video.

Además de la habitación, el alojamiento contaba con instalaciones singulares como un gimnasio y una cocina al aire libre. Barrueco también mostró una habitación alternativa que, en su opinión, representaba “la habitación más barata de toda Tailandia”: un sofá en mitad de la calle, sin ninguna protección ni privacidad.