La formación de River que planea Gallardo para buscar la épica ante Palmeiras en Brasil

El Muñeco modificaría el esquema con la obligación de dar vuelta la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Hoy 14:40

River Plate visitará este miércoles a Palmeiras, desde las 21.30 en el Allianz Parque, con la necesidad de revertir el 1-2 sufrido en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo prepara variantes tácticas y de nombres, con la idea de recuperar solidez y confiar en los referentes para soñar con la clasificación.

El entrenador dejaría de lado la línea de cinco defensores que utilizó en el Monumental, esquema que dejó expuesto al mediocampo. En su lugar, armaría una defensa de cuatro hombres y reforzaría la mitad de la cancha. Allí, volverían a ser protagonistas los históricos Enzo Pérez e Ignacio “Nacho” Fernández, que irían desde el arranque para liderar el juego en un escenario adverso.

El medio podría sumar un nombre más con las alternativas de Giuliano Galoppo o Juan Carlos Portillo, lo que configuraría un bloque de hasta cinco volantes. La incógnita pasa por la función más adelantada: Nacho Fernández o Juan Fernando Quintero se perfilan como opciones para ser el enlace detrás del único delantero.

En defensa, Lucas Martínez Quarta se perfila como primer marcador central tras su buena actuación en la ida. A su lado, el juvenil Lautaro Rivero compite con Paulo Díaz, quien arrastra problemas físicos y no tiene continuidad. Los laterales estarían cubiertos por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

En ataque, el único con lugar asegurado es Maximiliano Salas. La lesión de Sebastián Driussi le abrió la puerta a Facundo Colidio, aunque si Gallardo finalmente opta por un 4-5-1, el ex-Tigre quedaría afuera del once inicial. Como alternativa aparece Miguel Ángel Borja, pero el colombiano difícilmente arranque tras sus flojas presentaciones recientes.

Posible formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Allianz Parque

Hora: 21.30

TV: FOX Sports, Telefe, Disney+

Árbitro: Andrés Matonte (URU)