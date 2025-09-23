"Universos en Concierto": la Orquesta Académica de la ESPEA N°1 presentará un espectáculo único

La Orquesta Académica ofrecerá un concierto inédito el próximo 12 de octubre, fusionando el tango de Piazzolla, la música de Mozart y el danzón latinoamericano de Arturo Márquez, con la participación de músicos invitados de renombre.

El próximo domingo 12 de octubre a las 20:00 hs, el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero será escenario de un evento musical imperdible. La Orquesta Académica de la ESPEA N°1 "Nicolás Segundo Gennero" llevará a cabo su presentación titulada "Universos en Concierto", un espectáculo que promete cautivar al público con una propuesta que atraviesa tres mundos musicales completamente distintos pero igualmente vibrantes.

El concierto, que será dirigido por el Profesor Maximiliano Morales y con la coordinación artística del Profesor Sebastián Pereyra, brindará una noche llena de contrastes y emociones, donde se combinarán el tango melancólico de Astor Piazzolla, la elegancia atemporal de Mozart y la fuerza vibrante del danzón latinoamericano de Arturo Márquez.

"Universos en Concierto" invita a los asistentes a experimentar cómo tres estilos y épocas se fusionan en un solo espacio sonoro, creando un viaje musical que desborda pasión y riqueza artística.

El evento contará con la participación de artistas de renombre, como la reconocida violonchelista Lucía Luque, quien se presentará como solista de violín invitada. Luque ha obtenido numerosos premios internacionales, incluido el Premio Konex 2019, y ha trabajado junto a orquestas de Latinoamérica, Europa y Asia. Actualmente, se desempeña como concertino de la Orquesta Sinfónica de Córdoba.

Además, el concierto será dirigido por el Licenciado René Llugdar, director invitado de la noche, quien es reconocido en Santiago del Estero como el primer egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina en Dirección Orquestal. Llugdar es un referente tanto artístico como académico, con una sólida trayectoria en el ámbito musical local y nacional.

El evento no solo representa una oportunidad para disfrutar de la obra de músicos consagrados, sino que también pone en valor la formación y el trabajo de los estudiantes de la ESPEA N°1, quienes se han preparado durante meses bajo la dirección de destacados artistas y profesores, incluidos los invitados que llegaron especialmente desde la provincia de Tucumán para compartir su experiencia.

Las entradas anticipadas para el espectáculo tienen un valor de $12.000 y pueden ser adquiridas reservando al 385 698-7198. Este evento se presenta como una de las citas culturales más destacadas del año, y se espera una gran convocatoria de público para disfrutar de una noche de música de calidad.

"Universos en Concierto" no solo es una oportunidad para disfrutar de un repertorio excepcional, sino también una muestra del esfuerzo y la dedicación de músicos y estudiantes santiagueños que, junto a artistas nacionales de renombre, continúan enriqueciendo la vida cultural de nuestra provincia.

El 12 de octubre, el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero se transformará en un espacio para el encuentro de géneros y emociones, llevando a los asistentes a un viaje musical inolvidable. No te lo podés perder.