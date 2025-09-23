Ingresar
Qué dijo el Ogro Fabbiani tras el insólito penal fallado por Darío Benedetto

El entrenador de Newell’s se expresó luego del malogrado remate del delantero ante Belgrano.

Hoy 08:24

Darío Benedetto volvió a estar en el centro de la escena tras fallar un penal clave en la derrota de Newell’s frente a Belgrano por 3-0 en Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura. El delantero tuvo la chance de igualar el marcador en el primer tiempo, pero su remate débil al medio fue contenido por Thiago Cardozo, que adivinó la intención y festejó con un desahogo frente al ex-Boca.

La acción reavivó los fantasmas que persiguen al “Pipa” desde su último ciclo en el Xeneize, donde acumuló varios penales errados en momentos decisivos, incluido aquel recordado partido de Copa Libertadores 2022 contra Corinthians. Sin embargo, tras el traspié en Córdoba, recibió un respaldo fuerte de su entrenador, Cristian “Ogro” Fabbiani.

¿Cómo no va a patear el Pipa? Tiene casi más de 200 goles. Erra el que patea. En la semana pateó y los arqueros se tiraban y eran todos goles. Me sorprendió que el arquero se quedó parado”, señaló el DT, quitándole dramatismo a la situación y reafirmando la confianza en su delantero.

Benedetto, que aún no logró convertir con la camiseta rojinegra, venía de generar el propio penal tras una falta del arquero rival. A pesar de que Ever Banega suele ser el encargado, decidió hacerse cargo de la ejecución, en busca de cortar una sequía que se estira desde febrero de 2024 en el fútbol argentino.

El respaldo del Ogro apunta a sostener la confianza del goleador, en un momento donde las críticas resurgen. Mientras tanto, Newell’s deberá trabajar para recuperar terreno en el Clausura y, sobre todo, para devolverle seguridad a un Benedetto que todavía busca reencontrarse con el gol.

