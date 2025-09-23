Heker, Bercovich, Freijo y Sztajnszrajber, entre los grandes nombres de la Feria del Libro

Santiago del Estero abre sus puertas con una agenda cultural de primer nivel donde habrá autores nacionales e internacionales.

Entre el 24 y el 28 de septiembre se desarrollará la 15ª edición de la Feria del Libro en Santiago del Estero, un evento que promete convocar a miles de visitantes con una grilla variada de charlas, talleres, espectáculos y actividades para todas las edades. El Centro de Convenciones Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario serán los espacios principales de esta celebración de la lectura y la cultura, de acceso libre y gratuito.

El acto de apertura se realizará el miércoles 24 a las 19.30 en la Sala 1 Bernardo Canal Feijóo del Fórum. La conferencia inaugural estará a cargo de la reconocida escritora Liliana Heker, acompañada por el Jefe de Gabinete Elías Suárez y el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone. La organización del evento cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia, junto a instituciones educativas, culturales y sociales que impulsan su crecimiento año tras año.

Entre las figuras destacadas que llegarán a la capital santiagueña se encuentran el filósofo Darío Sztajnszrajber, el periodista Alejandro Bercovich, la escritora Florencia Freijo, el narrador Martín Kohan, la actriz Cristina Banegas, además de autores como Federico Jeanmaire, Vicente Battista, Selva Almada y músicos como Iván Noble y Diego Frenkel. También se abordarán temas de actualidad cultural, como la adaptación audiovisual de El Eternauta, en un diálogo entre Martín Oesterheld y Pablo Álvarez.

La agenda contempla propuestas para toda la familia: desde la obra Molly Bloom de Cristina Banegas, hasta talleres de fanzines e historietas, origami, espacios de poesía y experiencias inmersivas como Mundo Jurásico. Asimismo, se pondrá en marcha el programa Chequelibro, que permitirá a estudiantes y bibliotecas adquirir ejemplares mediante vales de $7.000 y $15.000 respectivamente, fortaleciendo el acceso a la lectura.