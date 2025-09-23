Con un golazo de Mastantuono, Real Madrid aplastó al Levante y sigue en la cima con puntaje perfecto

El volante argentino tuvo su bautismo goleador en el elenco merengue marcando el segundo en el triunfo por 4-1 por la sexta fecha de LaLiga. Vinicius y Mbappé (2) fueron los otros goleadores.

Hoy 19:17

El 23 de septiembre de 2025 quedó marcado en la historia del Real Madrid y en la carrera de Franco Mastantuono. El juvenil argentino convirtió su primer gol con la camiseta merengue en la victoria por 4-1 ante Levante, por la sexta fecha de la Primera División de España.

El tanto llegó a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Vinicius Jr. encabezó un contraataque y asistió a la joya surgida en River Plate. Mastantuono, con gran determinación, ingresó al área y definió de derecha al ángulo, desatando la ovación del Santiago Bernabéu. El brasileño, Kylian Mbappé en dos oportunidades y Etta Eyong completaron la goleada.

Luego de cinco partidos disputados, Mastantuono logró sacudir la red en su nueva etapa en España, tras la salida de River por el pago de su cláusula de rescisión de 45 millones de euros. A mediados del complemento, fue reemplazado por Jude Bellingham, en medio de aplausos.

Con este gol, el mediapunta de 17 años se transformó en el primer argentino en anotar para el Real Madrid desde noviembre de 2023, cuando Nico Paz marcó en la victoria frente al Napoli por la UEFA Champions League.

El estreno goleador de Mastantuono refuerza la expectativa sobre su futuro y alimenta la ilusión de los hinchas merengues, que ya lo ven como una pieza clave del recambio generacional en el club más ganador de Europa.