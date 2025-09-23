Atlético Icaño se consagró campeón del Torneo Anual 2025 de la Liga Añatuyense

El título llegó tras vencer a Sportivo Comercio por penales luego de empatar 2-2.

Hoy 00:52

Atlético Icaño se coronó campeón del Torneo Anual 2025 “Carlos Enrique Páez” de la Liga Añatuyense de Fútbol, tras vencer a Sportivo Comercio en la definición por penales por 6 a 5, luego de empatar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios. El partido de vuelta se disputó en Herrera y contó con un gran colorido y numeroso público.

El encuentro tuvo un inicio intenso, con Sportivo Comercio intentando dominar, pero rápidamente Atlético Icaño se acomodó y generó peligro por el costado izquierdo a través de Isaías Campos. A los 9 minutos, Campos envió un pase a Pablo Navarro, quien definió en soledad para poner el 1-0 a favor del “Cuervo”. La alegría duró poco, ya que “Gringo” Palavecino igualó de tiro libre por la derecha, engañando a la barrera y al arquero, para decretar el 1-1 con el que finalizó la primera mitad, marcada por el fuerte viento y la intensidad física.

En el segundo tiempo, la dinámica siguió siendo intensa, con muchos pelotazos y juego brusco. Atlético Icaño volvió a ponerse en ventaja con un cabezazo de Daian Largo tras un córner desde la derecha. Pero nuevamente Sportivo Comercio respondió rápido: Brian Málaga, desde fuera del área, igualó el encuentro con un potente remate, sellando el 2-2 definitivo. La tensión del partido continuó, con expulsiones de Leguizamón en la visita y Tevez en Sportivo por agresiones mutuas.

La definición llegó desde los 12 pasos, donde ambos equipos convirtieron sus primeros cinco remates. En la sexta ejecución, Atlético Icaño marcó y el experimentado Ivar Palavecino estrelló su disparo en el palo, desatando la euforia del “Cuervo” icañense. Con este triunfo, Atlético Icaño se consagra campeón y será el representante de la Liga Añatuyense de Fútbol en el Torneo Regional Federal Amateur 2025.