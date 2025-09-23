Faustino Oro alcanzó una marca clave para convertirse en gran maestro y sigue haciendo historia en el ajedrez

El niño prodigio argentino de 11 años sorprendió al mundo en un torneo en Madrid y su figura no para de crecer.

Hoy 16:59

Faustino Oro, de apenas 11 años, continúa marcando su camino en el ajedrez mundial. El joven argentino logró su primera norma de gran maestro durante su participación en el torneo Nave Bellver Insud “Prodigios y Leyendas” en Madrid, consolidándose como una de las figuras más prometedoras del circuito internacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este martes se jugó la octava etapa del certamen y, a falta de dos rondas, Faustino lidera con seis puntos, manteniendo su condición de favorito para quedarse con el torneo. Durante la competencia, superó los 2500 puntos de Elo, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar esta puntuación en la historia del ajedrez mundial.

Para alcanzar el título de gran maestro se requieren tres normas, y Faustino ya cumplió la primera. Si consigue las dos restantes antes del 10 de marzo de 2026, podría incluso establecer un récord histórico como el gran maestro más joven, actualmente en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien lo logró a los 12 años, cuatro meses y 25 días.

Más allá de los récords, Faustino Oro ya es reconocido como uno de los grandes talentos del ajedrez mundial y parece encaminado a alcanzar el rango de gran maestro, consolidando una carrera que promete ser épica.