Frías: recuperan elementos sustraídos tras operativo en el barrio Las Vildoza

El operativo fue realizado por personal de la Departamental 7.

Hoy 17:48

La División Robo y Hurto de la D.S.C. Nº 07 recuperó una importante cantidad de elementos tras un procedimiento en el barrio Las Vildoza, vinculado a dos menores de edad.

El hecho se conoció luego de tareas investigativas que incluyeron relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas con vecinos. Según la investigación, los adolescentes habrían sido vistos durante la madrugada ingresando a una zona montuosa cercana con diversos objetos.

Tras un rastrillaje, la policía logró recuperar 24 latas de cerveza Heineken, 7 de cerveza Schneider, 12 de Golden, 3 vinos Viña de Balbo, 1 vino marca Elegido, varias gaseosas, cerveza Brahma y 11 latas de Speed, además de aproximadamente 20 sobres de bicarbonato.

El procedimiento fue supervisado por el fiscal Dr. Alfonso Arce, y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal para continuar con las actuaciones correspondientes.