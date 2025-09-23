Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 SEP 2025 | 30º
X
Somos Deporte

Pre-Federal “60 años de Canal 7”: resutados, posiciones y próxima fecha

Pasó la cuarta fecha del certamen local y este miércoles arranca el quinto capítulo.

Hoy 18:00

El Pre-Federal de básquet “60 años de Canal 7” cumplió con su cuarta jornada y ya se palpita la quinta fecha, que comenzará este miércoles con un duelo clave en la Zona 2.

Resultados de la 4ª fecha

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Zona 1

  • Colón 58 – Belgrano 82
  • Quimsa 78 – Tiro Federal 87
  • Jorge Newbery 96 – Juventud 56

Zona 2

  • Normal Banda 82 – Independiente 72
  • Red Star 68 – Huracán 69
  • Nicolás Avellaneda 91 – Olímpico 86

Posiciones

Zona 1

  1. Tiro Federal (3-1)
  2. Jorge Newbery (3-1)
  3. Juventud (3-1)
  4. Belgrano (2-2)
  5. Quimsa (1-3)
  6. Colón (0-4)

Zona 2

  1. Nicolás Avellaneda (4-0) un partido pendiente
  2. Huracán (2-2)
  3. Olímpico (2-1) un partido pendiente
  4. Independiente (1-3)
  5. Red Star (1-3)
  6. Normal Banda (1-2)

Próxima fecha (5ª)

Zona 2

  • Miércoles 24/09 – 22.00: Nicolás Avellaneda vs. Huracán (Árbitros: D’Anna Gustavo – Salinas Julián)

Zona 1

  • Viernes 26/09 – 22.00: Jorge Newbery vs. Sportivo Colón (Árbitros: Carrillo Nicolás – Gerez Facundo)
  • Viernes 26/09 – 22.00: Quimsa vs. Juventud (Árbitros: D’Anna Nicolás – Nocco Sofía)
  • Viernes 26/09 – 22.00: Belgrano vs. Tiro Federal (Árbitros: Paez Eric – Montoya Matías)

Zona 2

  • Viernes 26/09 – 22.00: Red Star vs. Normal Banda (Árbitros: Mukdsi Ariel – Águila Betiana)

TEMAS Torneo Pre-Federal de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave ataque a un joven bandeño en un boliche: fue agredido con una botella de vidrio en el rostro
  2. 2. Operativo en Santiago para dar con un acosador tucumano que burló la vigilancia electrónica
  3. 3. Violento incidente en el hospital de Pampa de los Guanacos: un paciente agredió a un médico
  4. 4. Un joven irrumpió en su propio velorio en Tucumán: un error de identificación generó confusión y asombro
  5. 5. Estafa en Río Hondo: la tía perdió la vista y la sobrina le vació la cuenta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT