Pre-Federal “60 años de Canal 7”: resutados, posiciones y próxima fecha
Pasó la cuarta fecha del certamen local y este miércoles arranca el quinto capítulo.
Hoy 18:00
El Pre-Federal de básquet “60 años de Canal 7” cumplió con su cuarta jornada y ya se palpita la quinta fecha, que comenzará este miércoles con un duelo clave en la Zona 2.
Resultados de la 4ª fecha
Zona 1
- Colón 58 – Belgrano 82
- Quimsa 78 – Tiro Federal 87
- Jorge Newbery 96 – Juventud 56
Zona 2
- Normal Banda 82 – Independiente 72
- Red Star 68 – Huracán 69
- Nicolás Avellaneda 91 – Olímpico 86
Posiciones
Zona 1
- Tiro Federal (3-1)
- Jorge Newbery (3-1)
- Juventud (3-1)
- Belgrano (2-2)
- Quimsa (1-3)
- Colón (0-4)
Zona 2
- Nicolás Avellaneda (4-0) un partido pendiente
- Huracán (2-2)
- Olímpico (2-1) un partido pendiente
- Independiente (1-3)
- Red Star (1-3)
- Normal Banda (1-2)
Próxima fecha (5ª)
Zona 2
- Miércoles 24/09 – 22.00: Nicolás Avellaneda vs. Huracán (Árbitros: D’Anna Gustavo – Salinas Julián)
Zona 1
- Viernes 26/09 – 22.00: Jorge Newbery vs. Sportivo Colón (Árbitros: Carrillo Nicolás – Gerez Facundo)
- Viernes 26/09 – 22.00: Quimsa vs. Juventud (Árbitros: D’Anna Nicolás – Nocco Sofía)
- Viernes 26/09 – 22.00: Belgrano vs. Tiro Federal (Árbitros: Paez Eric – Montoya Matías)
Zona 2
- Viernes 26/09 – 22.00: Red Star vs. Normal Banda (Árbitros: Mukdsi Ariel – Águila Betiana)