Termas se prepara para vivir cuatro días a pura adrenalina con el GP3 de Chile

Del 9 al 12 de octubre se disputarán la 5ª y 6ª fecha del Campeonato de Motociclismo Chileno

Hoy 16:10

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo entra en cuenta regresiva para recibir, del 9 al 12 de octubre, el GP3 de Chile, que disputará la 5ª y 6ª fecha del Campeonato de Motociclismo Chileno. Serán cuatro jornadas intensas con entrenamientos, clasificación, warm up y las esperadas carreras que prometen marcar un capítulo histórico en el trazado mundialista.

El cronograma

La actividad en pista se abrirá el jueves 9 de octubre, desde las 9.00 hasta las 17.30, con múltiples tandas de pruebas libres y la tradicional reunión de pilotos.

El viernes 10 se repetirá el horario de inicio, con cierre a las 17.25, en una jornada clave donde todas las categorías tendrán las carreras Súper Pole, que sumarán puntos para la 5ª y 6ª fecha del campeonato.

El sábado 11 la acción comenzará a las 9.00 y se extenderá hasta las 17.30, destacándose las primeras finales de la Talent Cup y la GP3 Cup. Finalmente, el domingo 12 será el turno de las carreras principales y la coronación de los ganadores, con un cierre pactado para las 17.20.

Categorías y finales

La Talent Cup tendrá un rol protagónico con cuatro finales a 10 vueltas, dos programadas para el sábado y dos para el domingo. Por su parte, la GP3 Cup definirá sus campeonatos con dos finales, una el sábado y otra el domingo, también a 10 giros.

Con este formato, Termas será escenario de un fin de semana a pura velocidad y pasión fierrera, con pilotos de toda la región buscando dejar su huella en uno de los circuitos más prestigiosos de Sudamérica.