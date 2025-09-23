Robaron 270 mil pesos de la camioneta de un comisionado municipal en pleno centro de Frías

Un comisionado municipal de Tapso denunció que le sustrajeron dinero en efectivo y documentación oficial cuando descendió de su vehículo en calle Alvear, entre San Juan y San Luis, en la ciudad de Frías.

Hoy 18:23

Un hecho de robo se registró este martes alrededor de las 11.30 en pleno barrio Centro Oeste de la ciudad de Frías. El damnificado, identificado como Víctor Hugo Cejas, comisionado municipal de Tapso, estacionó una camioneta oficial sobre calle Alvear, entre San Juan y San Luis, y descendió para ingresar a un comercio de su hija.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, el hombre dejó el rodado sin activar las trabas de seguridad y, al regresar minutos después, advirtió que la puerta del acompañante estaba abierta.

Fue entonces cuando constató el faltante de una cartera de cuero negro que contenía 270 mil pesos en efectivo, documentación personal, tarjetas bancarias, recibos y un sello oficial.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 60, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes y dieron intervención a la Justicia.