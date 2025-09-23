Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “El momento más lindo y especial de nuestras vidas”

La pareja recibió el día lunes a Alaia, su primera hija en común. El emotivo posteo del jugador del Liverpool

Hay momentos que detienen el tiempo y redibujan para siempre el sentido de la vida. Así lo vivieron Alexis Mac Allister y Ailén Cova, quienes celebraron la llegada de su primera hija, Alaia, el 22 de septiembre de 2025. La espera fue larga y desafiante—18 horas de sufrimiento—pero el nacimiento marcó el instante más lindo y especial de sus vidas: un antes y un después atravesado por la emoción, la ternura y el asombro.

Las imágenes hablan más que mil palabras. En una de las primeras fotos aparecen los tres juntos en el sofá, con Alaia en brazos y el perro de la familia también sumándose a la bienvenida, como guardián y testigo. Los ojos de Alexis y Ailén se clavan, orgullosos y llenos de ternura, en esa pequeña que acaba de abrirles un mundo nuevo. En cada gesto y mirada se transparenta ese amor primerizo que transforma y desarma. “Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, escribió el jugador del Liverpool.

Otra imagen, en blanco y negro, captura la intimidad de la pareja fundidos en una mirada profunda, mientras sostienen a Alaia con delicadeza. Él con suéter claro, ella con musculosa blanca; las manos de ambos abrazan la fragilidad y la promesa que encierra una recién nacida.

En otra postal, ambos padres permanecen sentados, absortos en el pequeño milagro que tienen entre los brazos. El tiempo parece diluirse en ese living convertido en refugio, mientras Alaia duerme tranquila sobre el pecho de sus padres. Una foto de manos sobre el cuerpo diminuto de la beba, captada en blanco y negro, es pura protección, ternura y pertenencia: la suma de todas las fuerzas y toda la esperanza. “Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO”, fue el mensaje que le dedicó a su pareja.

El día del nacimiento de la pequeña estuvo también marcado por la gala del Balón de Oro y en sus redes sociales el futbolista usó sus redes sociales para anunciar que no iba a estar presente por razones personales, lo que llevó a pensar en la llegada de la niña. Cabe recordar que la llegada de Alaia estaba programa para el 26 de septiembre, por lo que se adelantó y las flamantes abuelas tuvieron que viajar de emergencia.

Según informó Gonzalo Sorbo en Infama (América TV), las madres de ambos, quienes mantienen una relación cercana desde que sus hijos compartían el colegio, parieron el domingo rumbo a Inglaterra. “Están viajando las abuelas. Y digo que están viajando las abuelas en este preciso momento porque aparentemente se adelanta el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister. Estaba programado para el 26 de septiembre”, contó el periodista.

Esta señal motivó el apuro del viaje, que incluso se complicó por la cancelación de un vuelo, aunque ambas lograron partir juntas y, en una cuenta privada, habrían compartido una foto en el aeropuerto antes de embarcar.

En marzo de este año, a poco más de dos años de comenzar su relación, anunciaron que serían padres por primera vez. Con un emotivo video en redes sociales, la pareja compartió su emoción con sus miles de seguidores. “Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón, nos vemos prontito”, fueron las palabras que expresó la joven dedicadas a su futura hija.

En las primeras imágenes del video se podía ver a Cova, emocionada, cuando el mediocampista del Liverpool le mostraba que la prueba de embarazo había dado positivo. Acto seguido, la pareja se abrazó y besó celebrando la noticia. Luego, el material mostraba la primera ecografía del embarazo y la reacción de sus amigos y familiares al enterarse de la situación. Entre lágrimas, caras de asombro y felicidad, los seres queridos del jugador y la diseñadora mostraron su alegría y apoyo.

Si bien, en algunos casos, la pareja eligió contarle la noticia a sus amigos a través de una llamada, en otras situaciones eligieron sorprender a sus familiares con una caja de regalo. Ese fue el caso de una de las personas más importantes de la familia. “Hola bisabuela, nos vemos pronto”, se leía en la caja que abrió la mujer, antes de besar la panza de Ailén.