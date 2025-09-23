Matilde O´Mill: “La Feria del Libro es un evento muy esperado por los santiagueños”

La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia fue entrevistada este martes en Libertad de Opinión.

Hoy 19:03

La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Dra. Matilde O´Mill, destacó la importancia de la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero, que se desarrolla en el Forum Centro de Convenciones y que este año suma un espacio especial dedicado a los 20 años de la reforma de la Constitución Provincial de 2005.

En diálogo con Noticiero 7, O´Mill señaló que esta edición incorpora un sector conmemorativo que busca reflexionar sobre el impacto que tuvo la reforma en la vida cotidiana de los santiagueños: “Se dedica un espacio especial para mostrar cómo esa Constitución transformó la institucionalidad, amplió derechos y permitió consolidar 20 años de democracia ininterrumpida en la provincia”, expresó.

La ministra adelantó que el recorrido incluye charlas inspiracionales de formato breve, un espacio inmersivo y un holograma interactivo que invitará al público a pensar en los desafíos de hace dos décadas y en los logros alcanzados desde entonces. “Queremos acercar ese texto constitucional a la vida diaria de la gente, mostrando cómo generó nuevas oportunidades y cambió realidades”, sostuvo.

O´Mill subrayó también que la feria se ha consolidado como un espacio de participación cultural masiva: “La cantidad de niños y jóvenes que participan cada año es realmente esperanzadora, porque habla de la avidez por consumir cultura y ser parte de estos procesos creativos”. Finalmente, agradeció el compromiso de la comunidad y convocó a todos a disfrutar de la programación: “Esta feria se ha vuelto una tradición, pero no debemos olvidar el enorme esfuerzo que significa sostenerla en el contexto actual. Es un evento fundamental que ya forma parte de nuestra agenda cultural”.