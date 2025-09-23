River llegó a Brasil con regresos en los convocados y dudas en el once

Gallardo citó a 22 futbolistas para la vuelta con Palmeiras en San Pablo y bajó a varios pibes que estuvieron en Tucumán. Gallopo vuelve tras la suspensión y Subiabre otra vez quedó afuera.

Hoy 19:27

River Plate aterrizó en San Pablo y ya comenzó a vivir la previa de la revancha ante Palmeiras, correspondiente a la semifinal de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo buscará revertir el 1-2 sufrido en el Monumental y dar el golpe en el imponente Allianz Parque, con el desafío extra de jugar en el particular césped sintético del estadio brasileño.

La principal novedad en la nómina es la inclusión de Giuliano Galoppo, quien se perdió el duelo de ida por suspensión. El ex San Pablo no solo se subió al avión, sino que será titular en la revancha, sumando jerarquía y despliegue en el mediocampo.

El cuerpo técnico analiza un mediocampo reforzado con cinco hombres, descartando el esquema de tres centrales utilizado en Núñez. Junto a Galoppo aparecen Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo y Kevin Castaño, mientras que la incógnita pasa por definir si el más adelantado será Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero, para acompañar al delantero Maximiliano Salas.

Las bajas de peso

En cuanto a las ausencias, la más sensible es la de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial y quedó marginado del cierre de la llave. Además, Ian Subiabre volvió a quedar afuera de la convocatoria por no haber avanzado en la firma de su renovación contractual, lo que también lo mantiene al margen del Mundial Sub-20 con la Selección Argentina.

La probable formación

Con estas variantes, el once que perfila Gallardo sería:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas.

River ya está en Brasil y la expectativa crece. El Millonario sabe que necesita una actuación perfecta para dar el golpe y meterse en las semis de la Libertadores.