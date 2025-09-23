La UNSE, sede del Congreso de Derechos Humanos del Norte Grande

Participaron más de 300 personas entre estudiantes, autoridades y referentes de organizaciones civiles.

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) fue una de las instituciones organizadoras del Primer Congreso de Derechos Humanos del Norte Grande Argentino, que se realizó los días 19 y 20 de septiembre en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Resistencia, Chaco.

El encuentro se concretó gracias al trabajo conjunto con la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la UNNE, con el apoyo de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN, y reunió a autoridades de universidades del NOA y NEA en el acto de apertura.

Durante las dos jornadas se debatieron ejes vinculados a la educación en derechos humanos, la participación de la comunidad en su defensa y construcción, la relación entre comunicación y derechos humanos, y la problemática de ambiente y derechos humanos.

La conferencia inaugural estuvo a cargo del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Alejandro Slokar, mientras que las especialistas Victoria Kandel y Clotilde De Paw brindaron una conferencia magistral sobre educación en derechos humanos. El cierre estuvo a cargo del Prof. Norberto Liwski, titular de la Cátedra Libre de la UNNE.

El congreso contó con más de 300 participantes, entre docentes, investigadores, estudiantes y referentes de organizaciones de la sociedad civil, y se presentaron más de 50 ponencias en modalidad híbrida, combinando instancias presenciales y virtuales. La propuesta permitió un amplio intercambio de ideas y experiencias en torno al estado de situación de los derechos humanos en la región del Norte Grande, fomentando un debate plural y crítico.

En la asamblea de cierre, los representantes de las universidades participantes acordaron que la próxima sede será la Universidad Nacional de Santiago del Estero, lo que ratifica el compromiso de la casa de estudios con la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.