La increíble coincidencia entre Franco Mastantuono y Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid

La joya argentina convirtió su primer gol con el Merengue en una fecha especial, que lo une con una leyenda del fútbol.

Hoy 19:56

Franco Mastantuono anotó su primer gol con el Real Madrid en el triunfo frente al Levante por LaLiga, en lo que fue apenas su sexto partido en la Casa Blanca. El tanto llegó en una fecha muy especial para el club: un 23 de septiembre, el mismo día en el que Alfredo Di Stéfano había marcado por primera vez con la camiseta blanca en 1953.

El recuerdo de la Saeta Rubia

Hace 72 años, Di Stéfano debutó con el Real Madrid en un amistoso ante el Nancy de Francia, donde también convirtió. Su estreno oficial llegaría pocos días después, el 27 de septiembre, frente al Racing de Santander. El club recordó la efeméride con una publicación en su sitio oficial, repasando momentos clave de la carrera de la Saeta Rubia y difundiendo un video con imágenes de época.

Comparaciones inevitables

La coincidencia en la fecha de los estrenos goleadores no pasó desapercibida para los medios españoles. Desde su llegada a España, Mastantuono fue comparado con Di Stéfano por su pasado en River Plate. El diario Marca incluso le dedicó una portada: “Mastantuono llega desde River con el espíritu de Di Stéfano”.

“El último talento millonario desembarca en el Real Madrid para continuar la leyenda que abrió La Saeta. El impresionante semillero no deja de exportar figuras”, subrayó el medio madrileño.

Orgullo riverplatense

El juvenil argentino, que desembarcó en el club tras el pago de su cláusula de rescisión, también se refirió al paralelismo con el ídolo: “Hacer el mismo camino que Don Alfredo es un orgullo para quien nació en River Plate”, expresó tras su primera conquista con el Merengue.

Con apenas 17 años, Mastantuono empieza a escribir su propia historia en el Real Madrid, y lo hace bajo la sombra de uno de los máximos símbolos del club.