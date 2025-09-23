En Palmeiras quedaron deslumbrados por el Monumental: "Nunca había experimentado algo así"

Jefté, flamante refuerzo del Verdao, se sacó el sombrero por el ambiente en la ida, destacó a las "80.000 personas alentando" y palpitó la revancha en la Copa Libertadores con River.

El Monumental vivió una noche inolvidable en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Más de 80 mil hinchas de River crearon un marco ensordecedor que trascendió las fronteras y se llevó los elogios de propios y extraños. Incluso, del lado de Palmeiras, varios protagonistas destacaron lo que se vivió en Núñez.

Uno de ellos fue Jefté, lateral izquierdo de 21 años que llegó como refuerzo del Verdao junto a Andreas Pereiras y Carlos Miguel. El defensor, con pasado en el Rangers de Escocia, confesó que lo impactó el aliento constante en la cancha de River.

"Fue una sensación única, nunca había experimentado algo así. Miras a tu alrededor, a la afición, ves a 80.000 personas animando y te das cuenta de la magnitud del partido. La Copa Libertadores es un campeonato que cambia la carrera de un jugador", expresó el brasileño.

Ferreira también se rindió al Monumental

El elogio no quedó solo en el joven lateral. En la conferencia de prensa, el entrenador Abel Ferreira también resaltó la atmósfera vivida en Núñez: "Es un estadio absolutamente espectacular y los hinchas alentaron de principio a fin".

La mirada puesta en la revancha

Más allá de la derrota de River en la ida, el reconocimiento de Palmeiras subraya la fuerza del Monumental como escenario copero. Pensando en la vuelta, Jefté anticipó: "Ahora tenemos un partido importante por delante, que es River, y espero que también podamos ganar y clasificarnos".