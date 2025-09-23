Simeone tras el enojo de Julián Álvarez por el cambio: "Es el mejor jugador que tenemos"

El técnico del Atlético de Madrid minimizó la polémica por la sustitución del delantero argentino en el empate ante Mallorca. Respaldó públicamente a la Araña y remarcó su importancia en el equipo.

Hoy 18:25

Diego “Cholo” Simeone volvió a referirse al cortocircuito que protagonizó con Julián Álvarez tras la polémica sustitución en el empate 1-1 frente al Mallorca. En la previa del duelo contra el Rayo Vallecano, el entrenador del Atlético de Madrid fue contundente: “Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. No hay más”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El DT argentino buscó bajar la tensión luego de que la Araña mostrara su disgusto al dejar el campo a los 17 minutos del segundo tiempo, tras haber fallado un penal y regresar recientemente de una distensión en la rodilla derecha. El gesto de Álvarez, murmurando “siempre a mí”, alimentó la percepción de malestar con el cuerpo técnico.

La explicación del Cholo

Al ser consultado sobre si la decisión estuvo vinculada a la seguidilla de partidos —mañana ante Rayo Vallecano y el sábado frente al Real Madrid—, Simeone aclaró: “Me centro solamente en el partido del Rayo. El otro día hice lo que entendía que el equipo necesitaba. Esperamos que Julián pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol, y que el equipo lo ayude para que tenga situaciones”.

En conferencia de prensa, defendió también el ingreso de Alexander Sorloth en lugar del argentino: “Estaba haciendo un buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área”. Y sobre el gesto de Álvarez, minimizó: “Todos los jugadores se enojan cuando salen”.

Antecedentes de tensión

No es la primera vez que el delantero campeón del mundo evidencia fastidio al ser sustituido. En el debut de temporada frente al Espanyol, pese a marcar el único gol del equipo, también mostró su malestar. Situaciones similares se repitieron en partidos recientes, lo que alimentó la especulación sobre una relación tirante con Simeone.

Aun así, el entrenador le dedicó elogios: “A mí me gusta Julián, salvo que digas a Messi”, expresó en una entrevista con El Partidazo de Cope, incluso ubicándolo por encima de figuras como Jude Bellingham o Vinícius Júnior.

Un presente con presión

El empate ante Mallorca se dio en un contexto complejo para el Atlético de Madrid, que suma apenas un triunfo en seis fechas. La expulsión de Sorloth, diez minutos después de ingresar, complicó aún más el cierre del partido.

Simeone reconoció que su equipo debe mejorar en eficacia y solidez: “Controlamos el juego, llevamos al rival a estar hundido, creamos situaciones de gol, pero faltó eficacia, que es lo que marca la diferencia”.