Villa Atamisqui: los candidatos a intendente expusieron sus propuestas en Libertad de Opinión

Víctor Rosales, Roberto Brandán y Víctor Rodríguez fueron entrevistados en el programa de este martes.

Hoy 22:59

Este martes, los tres postulantes a la intendencia de Villa Atamisqui presentaron sus propuestas en el programa Libertad de Opinión. El próximo 26 de octubre, unos 5.000 vecinos de la ciudad deberán elegir entre tres alternativas para definir el futuro político del municipio.

El Ing. Víctor Rosales, candidato por el Frente Encuentro Cívico, sostuvo que a Villa Atamisqui “le faltan cosas por hacer” y criticó la falta de capacidad de gestión de la actual administración. Propuso como eje central la construcción de una nueva planta potabilizadora, destacando que el crecimiento poblacional exige una solución urgente al suministro de agua. Aseguró que su proyecto beneficiará a unos 15 parajes rurales, además de promover viviendas del IPVU, pavimentación y obras de infraestructura. “Queremos motorizar Villa Atamisqui a través de la gestión y generar oportunidades para que los jóvenes puedan quedarse en el pueblo”, expresó.

Candidatos de Villa Atamisqui - Victor Rosales

Por su parte, Roberto Brandán, actual jefe comunal y candidato por el Partido Justicialista (PJ), reconoció que el agua sigue siendo una deuda pendiente, aunque remarcó que ningún municipio puede encarar en soledad la construcción de una planta potabilizadora. Planteó como prioridades gestionar obras en coordinación con la Provincia y fomentar el turismo y las festividades locales como motor económico. “La política no es un negocio, nosotros estamos todos los días en el pueblo. Me conocen y saben de nuestra entrega por Atamisqui”, afirmó, resaltando la necesidad de dar continuidad a su gestión.

Candidatos de Villa Atamisqui Víctor Rodriguez

En tanto, Víctor Rodríguez, referente de La Libertad Avanza (LLA), aseguró que su espacio representa la verdadera alternativa de cambio. Rechazó la idea de que no haya habido tiempo suficiente para gestionar y cuestionó a candidatos que “no son del pueblo”. Prometió trabajar por una solución integral al problema del agua y mejorar los servicios de salud, además de impulsar un modelo más abierto y participativo en las instituciones. “Queremos terminar con la vieja política y dar a los atamisqueños la oportunidad de un futuro diferente”, expresó.

Candidatos de Villa Atamisqui Roberto Brandán

Con estas propuestas en debate, Villa Atamisqui se encamina hacia una elección decisiva que definirá el rumbo de la ciudad para los próximos años.