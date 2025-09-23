Día y horario confirmados para la revancha de la final “Copa Canal 7” entre Comercio y Sportivo Fernández

El Tripero y el Albiceleste volverán a verse las caras para definir al campeón del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña.

Hoy 22:59

La Liga Santiagueña de Fútbol tendrá este fin de semana una jornada de alto voltaje con la gran final del Torneo Clausura 2025 “Copa Canal 7”. Tras el empate sin goles en el partido de ida disputado en Fernández, Comercio y Sportivo Fernández volverán a enfrentarse en el duelo decisivo que consagrará al nuevo campeón.

El encuentro se jugará el domingo 28 de septiembre a partir de las 16 horas en el estadio Raúl Seijas, con la presencia solamente de público local.

El partido contará con la transmisión en vivo de Canal 7 Satelital, que llevará la definición a toda la provincia.

Programación confirmada

Final de Primera – Clausura 2025 LSF

Comercio vs. Sportivo Fernández

Domingo 28/09 – 16:00 hs

Estadio de Comercio CU – Solo público local

Final de Reserva

Central Córdoba vs. Central Argentino LB

Domingo 28/09 – 20:00 hs

En Central Córdoba – Solo público local

Final Petit Torneo Federación 2025

Dos Leones de Frías vs. Salamanca de Monte Quemado

Domingo 28/09 – 16:00 hs

En Club Talleres (Frías) – Solo público local

Con la expectativa al máximo, el Tripero y el Albiceleste buscarán quedarse con el título en una definición que promete emociones fuertes y que tendrá a toda Santiago pendiente de lo que ocurra en el Raúl Seijas.