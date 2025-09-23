Fuente supervisó la obra de 24 cuadras de pavimentación en el barrio Néstor Kirchner

Los vecinos también acompañaron a la jefa comunal.

Hoy 22:13

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó la obra de pavimentación de 24 cuadras en el barrio Néstor Kirchner, en el sector oeste de la ciudad, en donde fue acompañada por vecinos.

Durante su recorrido, la jefa comunal anunció que además se ejecutará el ensanchamiento de la calle Departamento Capital y Circunvalación, con autorización de Vialidad Nacional. "Alli se hará una zona de espera que garantice el acceso más seguro a este barrio”, indicó.

La Ing. Fuentes resaltó que para el municipio es "una satisfacción generar pavimento de una calidad importante" como es un H25 de 15 centímetros de espesor y sobre el ensanchamiento de la avenida de circunvalación será de 24 cm.

En contacto con los vecinos la intendente estimó que dado el avance de la obra estará habilitada completamente a fines de diciembre o primeros días de enero.

También destacó que “Santiago del Estero es una de las provincias con mayor porcentaje donde el vecino puede acceder a su vivienda propia y eso hace que el municipio tenga que realizar obras complementarias en articulación con el gobierno de la provincia, como conexiones en los diferentes barrios que permitan dinamizar la vida diaria”.

La obra de pavimentación comprende a las calles Departamento Belgrano, Departamento Quebrachos, Departamento Guasayán, Departamento Atamisqui, Árraga, Departamento Juan Felipe Ibarra, Monte Quemado y Departamento Banda.