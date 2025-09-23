Ingresar
Fernando Espinoza dirigirá el choque entre Central Córdoba y Tigre

El Ferroviario recibirá el viernes al Matador por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 22:04

La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 10 del Torneo Betano, y el partido que animarán Central Córdoba y Tigre ya tiene a sus jueces definidos. El encuentro se jugará el viernes 26 de septiembre a las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades, con transmisión de ESPN Premium.

El árbitro principal será Fernando Espinoza, acompañado por Julio Fernández como asistente 1 y Federico Cano como asistente 2. El cuarto árbitro será Emanuel Ejarque, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco, junto a Nelson Sosa como AVAR.

El Ferroviario buscará hacerse fuerte en casa ante un Tigre necesitado de sumar, en un duelo clave de la Zona A

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre

19.00 Banfield – Unión (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Manuel González
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Ariel Cruz

19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Uriel García Leri
Árbitro asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Felipe Viola
AVAR: Laura Fortunato

21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Nelson Sosa

Sábado 27 de septiembre

14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Yael Falcón Pérez
AVAR: Javier Delbarba

14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib

16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mauro Ramos Errasti

19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña

21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Enzo Silvestre
VAR: Ariel Penel
AVAR: Nicolás Mastroieni

Domingo 28 de septiembre

15.15 Racing – Independiente (interzonal) (TNT Sports/ ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Juan Pablo Loustau

18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Jorge Broggi

19.30 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Bruno Amiconi

20.15 Instituto – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Franco Morón
AVAR: Ariel Suárez

Lunes 29 de septiembre

15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Bryan Ferreyra

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Maximiliano Macheroni

Martes 30 de septiembre

19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Facundo Tello
AVAR: Juan Del Fueyo

