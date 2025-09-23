Fernando Espinoza dirigirá el choque entre Central Córdoba y Tigre

El Ferroviario recibirá el viernes al Matador por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 10 del Torneo Betano, y el partido que animarán Central Córdoba y Tigre ya tiene a sus jueces definidos. El encuentro se jugará el viernes 26 de septiembre a las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades, con transmisión de ESPN Premium.
El árbitro principal será Fernando Espinoza, acompañado por Julio Fernández como asistente 1 y Federico Cano como asistente 2. El cuarto árbitro será Emanuel Ejarque, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco, junto a Nelson Sosa como AVAR.
El Ferroviario buscará hacerse fuerte en casa ante un Tigre necesitado de sumar, en un duelo clave de la Zona A.
Fecha 10
Viernes 26 de septiembre
19.00 Banfield – Unión (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Manuel González
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Ariel Cruz
19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Uriel García Leri
Árbitro asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Felipe Viola
AVAR: Laura Fortunato
21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Nelson Sosa
Sábado 27 de septiembre
14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Yael Falcón Pérez
AVAR: Javier Delbarba
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña
21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Enzo Silvestre
VAR: Ariel Penel
AVAR: Nicolás Mastroieni
Domingo 28 de septiembre
15.15 Racing – Independiente (interzonal) (TNT Sports/ ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Juan Pablo Loustau
18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Jorge Broggi
19.30 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Bruno Amiconi
20.15 Instituto – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Franco Morón
AVAR: Ariel Suárez
Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Bryan Ferreyra
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Maximiliano Macheroni
Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Facundo Tello
AVAR: Juan Del Fueyo