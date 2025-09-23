Detuvieron en Santiago del Estero al tucumano prófugo que había roto su tobillera electrónica

El hombre, de 46 años, tenía un pedido de captura vigente por desobediencia judicial en Tucumán. Fue localizado en el barrio Juan Felipe Ibarra y quedó detenido.

23/09/2025

Un hombre que permanecía prófugo de la Justicia de Tucumán fue detenido en la ciudad de Santiago del Estero luego de haber dañado la tobillera electrónica que debía portar como medida restrictiva. El operativo estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones, a través de la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia.

La aprehensión se concretó en el barrio Juan Felipe Ibarra, donde los efectivos identificaron en la vía pública a un sujeto de apellido Puntura, de 46 años. Al verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), constataron que existía una orden de captura emitida el pasado 22 de septiembre en el marco de una causa por desobediencia judicial.

El intento de fuga

Según informaron fuentes oficiales, el hombre había dañado la pulsera electrónica que debía garantizar el cumplimiento de una medida de restricción en favor de su víctima. Además, se ausentó de una audiencia judicial prevista en Tucumán, lo que motivó que el juez de la causa lo declarara en rebeldía.

Intervención judicial

Tras la detención, se dio intervención a la fiscal de turno, quien ordenó que se cumplimentara la medida judicial. El acusado quedó alojado en una dependencia policial y luego fue trasladado a la alcaidía de la Departamental Norte, donde permanecerá a disposición de la Justicia.