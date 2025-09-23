Río Hondo: detuvieron a tres jóvenes por tentativa de homicidio y amenazas

El operativo policial se llevó a cabo en la localidad de Cañada de la Costa. Los acusados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

23/09/2025

Tres hombres mayores de edad fueron detenidos en un allanamiento realizado este martes en la localidad de Cañada de la Costa, departamento Río Hondo, en el marco de una causa por tentativa de homicidio y otra conexa por amenazas y daños.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 50, con apoyo de la División Robo y Hurto y personal de prevención, en cumplimiento de un oficio judicial emitido por el Juzgado de Control y Garantías.

El operativo

La medida, supervisada por la fiscalía interviniente, permitió la detención de los tres imputados, todos residentes en la zona. Durante la requisa no se encontraron las armas blancas mencionadas en la orden, aunque se concretaron las aprehensiones solicitadas por la Justicia.

Situación judicial



Tras el allanamiento, los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial, donde permanecerán alojados a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.