Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 SEP 2025 | 0º
X
Policiales

Frías: tras un allanamiento demoraron a dos menores por el robo al comisionado de Tapso

Además de demorar a los autores del robo, se secuestró dinero y una motocicleta.

Hoy 23:28
ladrones detenidos

Este martes, la Policía realizó un operativo en el barrio Sumampa de Frías, en el marco de una causa por hurto denunciada por Víctor Hugo Cejas, comisionado municipal de Tapso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la vivienda de un joven conocido como “Huesito”, los efectivos secuestraron $82.000 en billetes de mil pesos y un motovehículo de 110cc color negro, con detalles rojos y sin carenado lateral.

En el lugar fueron identificados dos adolescentes de 17 años, de apellido Villacorta y Soria, quienes fueron demorados y trasladados a sede policial. Al ser menores de edad quedaron a disposición de la Justicia y luego fueron entregados a sus padres.

El procedimiento fue autorizado por el juez Guillermo Paradelo, a pedido de la fiscal Macarena Vildoza, y contó con la participación de la División Criminalística.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Lanús pisó fuerte en el Maracaná, eliminó a Fluminense y se semifinalista de la Copa Sudamericana
  2. 2. Robo en la casa de Pampita: detuvieron a dos delincuentes en Barrio Parque
  3. 3. Diputados aprobó citar a Karina Milei por las supuestas coimas en discapacidad
  4. 4. Día y horario confirmados para la revancha de la final “Copa Canal 7” entre Comercio y Sportivo Fernández
  5. 5. Brote de Ébola en el Congo: la OMS reporta casi 60 casos y 25 muertes en Kasai
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT