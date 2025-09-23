Frías: tras un allanamiento demoraron a dos menores por el robo al comisionado de Tapso

Además de demorar a los autores del robo, se secuestró dinero y una motocicleta.

Hoy 23:28

Este martes, la Policía realizó un operativo en el barrio Sumampa de Frías, en el marco de una causa por hurto denunciada por Víctor Hugo Cejas, comisionado municipal de Tapso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la vivienda de un joven conocido como “Huesito”, los efectivos secuestraron $82.000 en billetes de mil pesos y un motovehículo de 110cc color negro, con detalles rojos y sin carenado lateral.

En el lugar fueron identificados dos adolescentes de 17 años, de apellido Villacorta y Soria, quienes fueron demorados y trasladados a sede policial. Al ser menores de edad quedaron a disposición de la Justicia y luego fueron entregados a sus padres.

El procedimiento fue autorizado por el juez Guillermo Paradelo, a pedido de la fiscal Macarena Vildoza, y contó con la participación de la División Criminalística.