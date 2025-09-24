Aprehendieron a una pareja por lesiones recíprocas en el barrio Los Álamos

La policía de la Comisaría Comunitaria N°12 detuvo Jiménez y Medina tras un violento episodio ocurrido en su hogar. Ambos presentaron lesiones y presentaron denuncias mutuas ante las autoridades.

Hoy 07:22

En un hecho de violencia familiar registrado este martes, la policía de la Comisaría Comunitaria N°12 detuvo a Jiménez (33 años) y Medina (30 años), tras un episodio de lesiones recíprocas en su domicilio ubicado en el barrio Los Álamos.

Según informaron fuentes policiales, ambos individuos resultaron con lesiones de distinta gravedad. Medina fue atendida por la Dra. Sauco, quien le otorgó siete días de curaciones, mientras que Jiménez recibió cinco días de tratamiento por las heridas sufridas.

La situación se desató en el contexto de una discusión acalorada entre la pareja. Jiménez denunció que su concubina lo agredió con un arma blanca, y recordó un incidente previo ocurrido el 18 de septiembre, cuando Medina lo atacó con un palo de escoba. Por su parte, Medina relató que fue golpeada por su pareja durante el mismo altercado, recibiendo puñetazos en diversas partes del cuerpo.

Ambos formularon denuncias cruzadas en la sede policial, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía, bajo la dirección de la Dra. Pilar Gallo. La fiscal dispuso que ambos permanecieran aprehendidos y ordenó realizar peritajes de criminalística en el domicilio, con el objetivo de esclarecer los detalles del incidente.