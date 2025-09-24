Una mujer incendió la casa de su expareja y atacó a su excuñada con un cuchillo

Un violento incidente ocurrió en la noche de ayer en el barrio Santa Rosa de Tintina, en el departamento Moreno, cuando una mujer de 30 años fue detenida por incendiar la casa de su expareja y atacar a su excuñada con un cuchillo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relató el hombre de 32 años, él se encontraba en su hogar cuando su expareja llegó, alegando que necesitaba recoger algunas de sus pertenencias. A pesar de que ambos se habían separado recientemente debido a desacuerdos personales, el hombre permitió que ella entrara a la propiedad. Mientras recogía su ropa en una valija, la mujer, de manera sorpresiva, comenzó a incendiar la casa con un encendedor.

El hermano de la mujer intentó intervenir para detener el fuego, lo que desató una violenta confrontación. En medio del enfrentamiento, la agresora sacó un cuchillo de entre sus pertenencias y atacó a la hermana de su expareja, produciéndole una herida cortante en el cuello. La víctima, con una herida superficial, fue rápidamente atendida y trasladada a un centro de salud local.

Los vecinos, que ayudaban a apagar las llamas, alertaron a la Policía sobre el ataque. Los agentes de la Comisaría Comunitaria 44 de Tintina llegaron al lugar y procedieron a detener a la mujer, quien intentó huir tras la agresión.

Los peritos de la División Policía Científica realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, incluyendo fotografías y planimetría para esclarecer los hechos. La Fiscalía ordenó la detención de la agresora, mientras se sigue investigando el caso.