Comenzó la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero con una agenda cultural para todos

Desde hoy y hasta el domingo 28 de septiembre, el Centro de Convenciones Fórum se convierte en el epicentro de la cultura con una oferta variada que abarca literatura, teatro, arte y educación.

Hoy 09:57
Feria del Libro

Ya comenzó la 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero, uno de los eventos culturales más esperados del año, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Fórum hasta el domingo 28 de septiembre. Con entrada libre y gratuita, la feria promete una programación diversa y dinámica, dirigida a todas las edades.

La agenda de actividades, que se desarrollarán en múltiples salas y espacios simultáneamente, incluye desde experiencias inmersivas hasta talleres y espectáculos teatrales. Entre las propuestas destacadas de la jornada inaugural, se encuentra la experiencia inmersiva "Mundo Jurásico", que transportará a los asistentes a la era de los dinosaurios. Además, se presentará la obra de títeres “Cuestión de Ingenio” de la compañía La Faranda (Salta), y se realizará un taller de historietas a cargo del profesor Gonzalo Umlandt. La obra teatral “Rincón Malvinas” del grupo Templum Teatro también marcará la apertura de esta nueva edición.

En paralelo, se llevarán a cabo charlas y talleres sobre temas tan diversos como escritura, creatividad, filosofía y salud mental, así como presentaciones de proyectos escolares y debates dirigidos a jóvenes. La conferencia titulada “Love is in the air… ¿O en la mente?” será una de las propuestas destacadas para quienes busquen profundizar en temas de psicología y relaciones humanas.

Los asistentes también podrán disfrutar de presentaciones de libros, narraciones de leyendas santiagueñas, conferencias académicas y espectáculos en vivo. La feria se consolida como un importante punto de encuentro para lectores, escritores, docentes, estudiantes y artistas, tanto de la provincia como de otras partes del país.

Con invitados locales, nacionales e internacionales, esta nueva edición reafirma el protagonismo de Santiago del Estero en el calendario cultural de Argentina.

