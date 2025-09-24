Capturaron a ocho delincuentes vinculados al robo en la propiedad de Pampita

Los operativos, realizados en Once y La Boca, permitieron recuperar objetos robados y detener a los implicados.

Hoy 07:54

Este martes 24 de septiembre, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró desmantelar una banda criminal vinculada al robo en la propiedad de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain. Durante dos operativos realizados en los barrios de Once y La Boca, se detuvo a ocho delincuentes: seis chilenos, un colombiano y un venezolano, todos involucrados en el asalto ocurrido en la casa de la modelo.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por la División Investigaciones Comunales 14 y la Comisaría Comunal 3. Siete de los acusados fueron arrestados en un hotel de Once, mientras que el octavo, que se encontraba circulando en un Fiat Cronos en La Boca, también fue capturado.

El seguimiento a los delincuentes comenzó a partir de las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano, que permitió identificar a uno de los vehículos que ayudó a la banda en su huida tras el robo. Tras un exhaustivo rastreo, los efectivos llegaron al hotel en Callao al 40, donde los sospechosos intentaron escapar al percatarse de la presencia policial, pero fueron detenidos en el acto.

En una de las habitaciones del hotel, se recuperaron objetos que Pampita reconoció como propios, entre ellos herramientas utilizadas para cometer el robo, como ganzúas y palancas. Además, en una operación simultánea en La Boca, se arrestó a otro miembro de la banda y se secuestró otro vehículo, un Fiat Cronos negro, que también formaba parte de la logística del asalto. En una acción anterior, se había secuestrado un Volkswagen Suran, que los delincuentes utilizaron para cargar la caja de seguridad sustraída.

El robo, que ocurrió la noche del viernes 19 de septiembre, consistió en la violación de una puerta trasera en la propiedad de Pampita, ubicada cerca de las vías del ferrocarril. Tras entrar a la casa, los delincuentes sustrajeron diversos objetos de valor, incluida una caja de seguridad.

La Fiscalía Nº48, a cargo del Dr. Eduardo Rosende, con la intervención del Sec. Guillermo Rosasco, sigue adelante con la investigación del caso, que ha generado gran conmoción debido a la identidad de la víctima y la complejidad de la operación.