Violenta colisión entre dos motos en la esquina de Av. Roca y Avellaneda dejó tres heridos

El hecho ocurrió en la noche de este martes, cerca de las 22 horas.

Hoy 08:00

En la noche de este martes 24 de septiembre, un grave accidente de tránsito tuvo lugar en la esquina de Avenida Roca y Avellaneda, en el barrio Centro de la ciudad Capital. A las 22 horas, dos motocicletas colisionaron de manera violenta, dejando a varios heridos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por un lado, la motocicleta Corven era conducida por Guillín (34), quien iba acompañado de Herrera (28) y su hijo menor de 8 años. En el otro motovehículo, una Honda Twister, se encontraba Rojas (30).

Como consecuencia del choque, el menor sufrió politraumatismo y fue trasladado de urgencia al CePSI para ser observado. Por su parte, Herrera fue derivada al Hospital Regional, aunque se encuentra fuera de peligro.

Rojas también sufrió heridas de consideración y fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Rubén Alfonso, dispuso que ambos conductores se sometieran a un control de alcoholemia para determinar si el consumo de alcohol pudo haber influido en el accidente.

La policía continúa con la investigación del siniestro, mientras que los heridos permanecen en observación en los centros de salud correspondientes.