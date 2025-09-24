Trágico hallazgo en la búsqueda de las tres amigas desaparecidas en La Matanza

El descubrimiento de dos cuerpos en Florencio Varela acelera la investigación sobre la desaparición de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, mientras las autoridades continúan buscando respuestas.

Hoy 08:03

La búsqueda de las tres amigas desaparecidas en La Matanza dio un trágico giro en las últimas horas, tras el hallazgo de dos cuerpos en un campo de Florencio Varela. Este macabro descubrimiento se produjo en el mismo lugar donde la policía bonaerense había encontrado previamente rastros de sangre y una camioneta incendiada, lo que había levantado fuertes sospechas sobre lo ocurrido con Morena Verdi (19), Brenda del Castillo (18) y Lara Morena Gutiérrez (17).

La policía ya ha demorado a un hombre y una mujer, quienes están siendo investigados por su posible vinculación con la desaparición de las jóvenes. La principal hipótesis de los investigadores se centra en el vehículo incendiado, que podría haber sido utilizado para trasladar a las tres amigas, quienes, según testigos, fueron vistas por última vez dentro de la camioneta.

El hallazgo de la camioneta quemada en Florencio Varela se produjo horas después de un operativo policial en esa misma zona. Las sospechas sobre el vehículo se intensificaron cuando se descubrieron manchas sospechosas de sangre en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Chañar y Jachal, en el sur del conurbano bonaerense. La policía científica fue convocada para analizar las muestras y confirmar si se trata de sangre humana.

Con la aparición de los dos cuerpos, la investigación ha dado un paso crucial. Los esfuerzos se concentran ahora en identificar los cuerpos y determinar las causas de la muerte, mientras que las autoridades no descartan que puedan realizarse más excavaciones en la zona, dado que el paradero de la tercera joven aún sigue siendo incierto.

La comunidad, que se encontraba en vilo desde la desaparición de las amigas, sigue con atención los avances de la investigación, esperando más detalles oficiales que puedan arrojar luz sobre lo sucedido y traer justicia a las víctimas y sus familias.