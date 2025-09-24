Malestar en el AMBA: los trenes circulan a una velocidad reducida por una protesta sindical

Una medida de protesta impulsada por el gremio La Fraternidad provoca serias demoras en todas las líneas ferroviarias del área metropolitana.

Hoy 08:09

Este miércoles 24 de septiembre, los pasajeros que utilizan el servicio ferroviario en el área metropolitana de Buenos Aires se vieron afectados por demoras generalizadas debido a una protesta sindical. Los trenes comenzaron a circular a una velocidad de solo 30 km/h, lo que provocó serias alteraciones en los horarios y una acumulación de usuarios en las estaciones.

La protesta, impulsada por el gremio La Fraternidad, afecta a maquinistas y tiene un impacto directo en las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. La medida, que durará 24 horas, responde a una serie de reclamos laborales y paritarios que aún no han sido resueltos. Desde Trenes Argentinos no se ha dado una explicación oficial sobre la situación.

Los usuarios, que comenzaron a experimentar las primeras demoras desde las primeras horas de la mañana, se quejaron de la falta de información en los carteles de las estaciones, que no informaban sobre los retrasos. En cambio, los operarios informaban a viva voz que el servicio se encontraba demorado debido a la medida gremial.

Una de las usuarias, visiblemente frustrada en la estación Moreno, se quejó: “Todos los días paran cuando quieren, te dicen que pasó algo y no pasó nada”. Otro testimonio fue el de una mujer que relató que su esposo demoró 30 minutos más en su recorrido habitual debido a las paradas inesperadas. “Dejen laburar, loco, es lo único que pido, por favor”, exclamó.

El gremio La Fraternidad denuncia la falta de avances en las negociaciones paritarias y reclama mejoras en el servicio de la ART, al que califican como “deplorable e insuficiente”. Además, los trabajadores criticaron los bajos ingresos en diversas líneas ferroviarias y las deficiencias en los horarios e itinerarios que, según ellos, son un “desastre” y no toman en cuenta las sugerencias de los empleados.

No es la primera vez que el sindicato opta por esta modalidad de protesta. El año pasado, también se recurrió a la reducción de la velocidad como una herramienta de presión. En esta ocasión, se espera que la medida se mantenga durante toda la jornada.

Este paro técnico, que afecta a miles de pasajeros que dependen del transporte ferroviario para sus desplazamientos diarios, ha generado gran malestar en la comunidad, que espera una pronta solución a la disputa entre el gremio y las autoridades del sector.