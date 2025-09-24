La hermana de Thiago Medina pide un milagro tras recibir malas noticias del hospital

En la noche de este martes, Camilota, hermana de Thiago Medina, compartió un desgarrador video en sus redes sociales que generó una gran conmoción entre los seguidores y familiares del ex Gran Hermano. Con lágrimas en los ojos, Camilota comunicó que había recibido un llamado del hospital donde Thiago se encuentra internado, pero las noticias no eran las que esperaba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre sollozos y en medio de una crisis de angustia, Camilota pidió a todos los que la siguen y a los que quieren a su hermano que eleven una cadena de oración para pedir por su vida. "Necesitamos un milagro sobre su vida, por favor se los pido, con una mano en el corazón", expresó la joven. En su mensaje, la hermana de Thiago apeló a la fe de todos, confiando en que Dios puede hacer un milagro. "Pongamos a Thiago en oración. Dios va a tocar sus dos pulmones, los necesitamos a ustedes con esa fe y ese amor", añadió con voz quebrada.

Los problemas de salud de Thiago Medina han dejado a su familia y seguidores sumidos en la preocupación. Según lo informado en el último comunicado familiar, los pulmones de Thiago están muy dañados y la situación es crítica. La expresada angustia de Camilota refleja la difícil batalla que enfrenta el joven, y su familia pide con urgencia que las oraciones no cesen, pues creen en el poder de la fe y en la unión de las plegarias.

La expareja de Thiago, Daniela Celis, también expresó su desesperación a través de un comunicado donde destacó la importancia de la fe en este momento tan delicado. "Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones", dijo la madre de sus dos hijas. Con un tono de esperanza, Daniela pidió que todos se unieran a ellos en oración por la vida y la recuperación de Thiago.

El llamado a la solidaridad de Camilota y Daniela ha tocado el corazón de muchos, quienes se han sumado a la cadena de oración en busca de un milagro para Thiago Medina.