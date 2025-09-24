Sabrina Rojas desmintió los rumores sobre su romance con el ex de Zaira Nara

Tras los rumores que aseguraban un romance con Facundo Pieres, Sabrina Rojas rompió el silencio y desmintió rotundamente la versión.

Hoy 08:43

Sabrina Rojas salió al paso de los rumores que la vinculaban con Facundo Pieres, el exnovio de Zaira Nara, luego de que Estefanía Berardi, panelista del programa Los profesionales de siempre (elnueve), asegurara que ambos habían estado muy “acaramelados” en la noche del sábado en el boliche Tequila.

La información, que rápidamente se difundió en los medios, fue dada por Berardi, quien comentó: "El sábado a la noche en Tequila estaban muy acaramelados Sabrina y Facundo Pieres", dando a entender que la relación había sido confirmada. Sin embargo, minutos después, Sabrina Rojas decidió aclarar la situación en una comunicación telefónica con la conductora y los panelistas del ciclo.

En su intervención, Sabrina negó rotundamente los rumores y aclaró que aunque ha sido vinculada en varias ocasiones con distintos hombres, nada de lo que se dice es cierto. "Yo ya me fumé un garroncito con Nico González, que es divino, amoroso, pero nada sucedió. Y viste... Miente, miente, que algo quedará. Entonces queda. Ahora lo mismo, o sea, no lo conozco", explicó, refiriéndose a los rumores previos que la involucraban con el futbolista.

La actriz y modelo también dio detalles sobre su paso por el boliche Tequila, explicando que el lugar es pequeño y que, al ser un sitio concurrido, es inevitable cruzarse y charlar con varias personas, lo que podría haber alimentado las versiones. "En Tequila yo saludo a mucha gente, personas que no quiero involucrar, el lugar es chiquito, hay mucha gente e inevitablemente cruzás palabras y te hablás...", reconoció.

Sabrina aprovechó la ocasión para expresar su malestar por la exposición mediática a la que constantemente se ve sometida. "Es un mito. Me involucran todo el tiempo con todo el mundo. Yo estoy resola. El famoso ‘sí supieran’. Y nadie se quiere acercar porque al otro día está en portales. Es tremendo...", se quejó, haciendo referencia a la constante especulación de los medios sobre su vida privada.