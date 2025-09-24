Daniela Celis hizo un conmovedor pedido por la salud de Thiago Medina: "Esperamos una señal de Dios"

El joven de 22 años está internado hace doce días luego de sufrir un accidente y su estado es crítico. La madre de sus hijas volvió a pedir una cadena de oración

Hoy 09:00

En las últimas horas, Daniela Celis recurrió nuevamente a su cuenta de Instagram para solicitar a sus seguidores que se unan en oración por la salud de Thiago Medina, el padre de sus hijas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La influencer apeló a la fe y al apoyo colectivo de su comunidad digital, buscando fortalecer el vínculo con quienes la acompañan en este momento difícil. A través de sus publicaciones, Daniela Celis ha convertido sus redes sociales en un canal para compartir su preocupación y pedir acompañamiento espiritual, invitando a sus seguidores a sumarse en un pedido conjunto por la recuperación de Thiago Medina.

Esta iniciativa refuerza el lazo que mantiene con su audiencia, a la que convoca para unir voluntades y sostener la esperanza en torno a la salud de su pareja. La insistencia de Daniela Celis en solicitar oraciones evidencia la importancia que otorga al respaldo emocional y espiritual de su entorno virtual, consolidando así una red de apoyo en torno a la situación que atraviesa la familia.

“Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones”, señaló la influencer en un texto escrito con letras blancas sobre fondo negro.

“Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación”, continuó Celis en su pedido de cadena de oración: “Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento”.

El delicado estado de Thiago Medina tras el accidente de moto ha obligado a Daniela Celis a reorganizar por completo su vida cotidiana y laboral, priorizando el bienestar de sus hijas gemelas, Laia y Aimé, mientras enfrenta la incertidumbre sobre la salud de su expareja. La influencer, reconocida por su participación en Gran Hermano, compartió a través de sus redes sociales que el joven permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica para reparar la parrilla costal.

En una actualización reciente publicada en su cuenta de Instagram, Daniela Celis informó que Thiago Medina “se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica”. Además, detalló que “sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, según el mensaje difundido por la influencer.

La situación médica de Thiago Medina generó una profunda preocupación en su entorno y en la comunidad de seguidores, quienes han respondido a los pedidos de cadena de oraciones impulsados por Daniela Celis desde el inicio de la internación. La gravedad del cuadro, especialmente por las complicaciones pulmonares, ha mantenido en vilo a familiares y allegados, mientras el joven permanece bajo estricta vigilancia médica.

A menudo, Daniela Celis reveló el contraste entre la angustia interna y la obligación de mostrarse fuerte ante sus hijas, una tensión que, según sus palabras, termina manifestándose en el cuerpo. “Lo proceso de alguna manera porque tampoco puedo estar tirada en la cama llorando o expresando todo lo que siento adentro en mi corazón. Es muy difícil. Intento hacer todo lo mejor posible, pero la verdad que es muy difícil”, relató en la comunicación con el programa A la Barbarossa

La exposición pública de su dolor ha encontrado eco en el acompañamiento de su entorno y en el reconocimiento de la audiencia, que observa cómo Daniela Celis intenta sostenerse en pie por sus hijas en medio de una de las etapas más complejas de su vida.