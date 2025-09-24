El riesgo país cayó más de 100 puntos y los bonos y acciones argentinas suben hasta 11% tras el anuncio de Estados Unidos

"El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de US$ 20 000 millones con el Banco Central", anunció Scott Bessent.

Hoy 10:41

El riesgo país cayó 179 unidades y alcanzó este miércoles los 839 puntos básicos, de acuerdo a la información disponible poco después de las 10 horas en Argentina. Hasta minutos antes de que se difundiera el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, el índice subía 5 puntos. El cambio de tendencia ocurrió tras conocerse los detalles del paquete de apoyo de 20.000 millones de dólares, compra de deuda y otras medidas de Estados Unidos para fortalecer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y sostener el frente financiero del pais.

En el mercado de bonos soberanos, la respuesta también fue inmediata. Las cotizaciones de los principales títulos Globales reflejaron incrementos en lo que va de la jornada. El Global 2029 sube 2,2%, el Global 2030 avanza 2,8%, el Global 2035 registra una variación positiva de 5%, el Global 2038 muestra un incremento de 3,8%, el Global 2041 opera con una suba de 3,4% y el Global 2046 aumenta 2,9 por ciento.

En Wall Street las cotizaciones de ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares exhiben importantes ascensos de hasta 11%, liderados por Grupo Galicia y Banco Supervielle. YPF y Vista Energy escalan un 8 por ciento.

La propuesta de Estados Unidos, a través del anuncio de Bessent, incluyó la posibilidad de una línea swap por 20 mil millones de dólares con el BCRA, la compra de bonos y préstamos stand-by, así como otras medidas de apoyo directo al sistema financiero argentino.

El impacto de la comunicación oficial de Bessent se observó en tiempo real en los precios de los activos y en el riesgo país, que perdió más de 100 puntos frente a los valores previos. Las acciones de grandes inversores y el flujo de expectativas en torno a la política económica generaron una marcada respuesta del mercado.

Federico Filippini, Chief Economist de Adcap Grupo Financiero, comentó que “el post de Bessent generó una fuerte reacción del mercado, con los bonos en dólares más de 5% ante el anuncio, reflejando que es más de lo que estaba ”priceado’”.

“Despeja la incertidumbre sobre las dificultades de liquidez generadas por el programa económico hasta ahora - el anuncio de que el Tesoro estaría dispuesto a comprar directamente deuda soberana incrementa fuertemente las probabilidades de que caiga el riesgo país al punto que el gobierno pueda salir a emitir deuda a principios de 2026″, añadió Filippini.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue el primer funcionario argentino en reaccionar al anuncio del secretario del Tesoro de los Estados Unidos sobre el contenido de la ayuda financiera que le brindarán al país.

“Bueno, que se puede agregar más que ”thank you Secretary", replicó Caputo al posteo en redes sociales del funcionario norteamericano. Y completó: “Argentinos, empieza una nueva era, a trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente”.

El anuncio de Bessent da algo de claridad sobre las negociaciones entre la Argentina y EEUU, siendo la posibilidad de un swap de monedas que refuerce las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en nada menos que USD 20.000 millones parece el dato más contundente. La eventual compra de bonos y un préstamo stand by también tiene peso, aunque plazos y montos en ese punto todavía están difusos.

En principio, estos serían los puntos principales:

- Compra de bonos en dólares emitidos por Argentina por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tanto en el mercado primario como en el secundario.

- Otorgamiento de un crédito stand-by significativo mediante el Fondo de Estabilización de Cambios.

- Negociación de una línea swap de 20 mil millones de dólares entre el Tesoro de EEUU y el Banco Central de la República Argentina.

- Fin de la exención fiscal para productores de materias primas que convierten divisas extranjeras.

- Colaboración inmediata con el gobierno argentino en la gestión de pagos de capital de deuda tras las elecciones.