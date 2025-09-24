Ingresar
El riesgo país cayó más de 100 puntos y los bonos y acciones argentinas suben hasta 8% tras el anuncio de Estados Unidos

"El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de US$ 20 000 millones con el Banco Central", anunció Scott Bessent.

Hoy 10:05

El riesgo país cayó 111 unidades y alcanzó este miércoles las 907, de acuerdo a la información disponible poco después de las 9:30 de la mañana en Argentina. Hasta minutos antes de que se difundiera el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, el índice subía 5 puntos. El cambio de tendencia ocurrió tras conocerse los detalles del paquete de apoyo de 20.000 millones de dólares, compra de deuda y otras medidas de Estados Unidos para fortalecer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y sostener el frente financiero del pais.

En el mercado de bonos soberanos, la respuesta también fue inmediata. Las cotizaciones de los principales títulos Globales reflejaron incrementos en lo que va de la jornada. El Global 2029 sube 2,22%, el Global 2030 avanza 2,80%, el Global 2035 registra una variación positiva de 5,01%, el Global 2038 muestra un incremento de 3,79%, el Global 2041 opera con una suba de 3,35% y el Global 2046 aumenta 2,92%.

La propuesta de Estados Unidos, a través del anuncio de Bessent, incluyó la posibilidad de una línea swap por 20 mil millones de dólares con el BCRA, la compra de bonos y préstamos stand-by, así como otras medidas de apoyo directo al sistema financiero argentino.

El impacto de la comunicación oficial de Bessent se observó en tiempo real en los precios de los activos y en el riesgo país, que perdió más de 100 puntos frente a los valores previos. Las acciones de grandes inversores y el flujo de expectativas en torno a la política económica generaron una marcada respuesta del mercado.

