Luis Caputo agradeció a Estados Unidos y afirmó que “empieza una nueva era” para la Argentina

El ministro de Economía que participó de las negociaciones en Nueva York se refirió al anuncio realizado por el secretario del Tesoro

Hoy 09:46

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue el primer funcionario en reaccionar al anuncio del secretario del Tesoro de los Estados Unidos sobre el contenido de la ayuda financiera que le brindarán a la Argentina.

“Bueno, que se puede agregar más que ”thank you Secretary", replicó Caputo al posteo en redes sociales del funcionario norteamericano.

Y completó: “Argentinos, empieza una nueva era, a trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente”.

Caputo fue determinante en las negociaciones con los Estados Unidos y ayer fue uno de los funcionarios argentinos que acompañó al presidente Javier Milei a la reunión que mantuvo con Donald Trump en Nueva York.

Hoy el propio Milei hablará al mundo en la Asamblea General de la ONU.

En desarrollo...

