Feria del Libro: estas son todas las actividades de este miércoles en el Fórum

La 15ª edición del encuentro literario más importante de Santiago del Estero abrió con una agenda cargada de charlas, talleres, obras y espectáculos. El acto central será a las 20 horas con la presencia del gobernador Gerardo Zamora.

Hoy 10:20

La 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero comenzó este miércoles 24 de septiembre en el Fórum Centro de Convenciones y lo hizo con una intensa agenda de actividades que se desarrollan durante todo el día, dirigidas a estudiantes, docentes, artistas y público en general.

A continuación, la programación completa de este miércoles en el Fórum:

09:00 horas, Sala 5 – Jorge W. Ábalos

Mundo jurásico. Una experiencia inmersiva sin precedentes en la Feria del Libro. Organiza: Subsecretaría de Cultura de Santiago del Estero.

La Faranda Compañía de Títeres (Salta) presenta la obra Cuestión de ingenio, con títeres mecánicos y articulados, apta para todo público. Organiza: Subsecretaría de Cultura.

Taller de historietas: Guion, papel y manos a la obra. A cargo del Prof. Gonzalo Umlandt.

Charla-taller Cómo evitar el bloqueo creativo si te gusta dibujar. A cargo del Prof. Paolo Novelli.

Taller lúdico Escribir sin miedo a la hoja en blanco. A cargo de Mariana Sayago.

Obra de teatro Rincón Malvinas. Grupo Templum Teatro.

Charla-debate con juventudes, a cargo del Equipo de Debate Joven y la Dra. Mónica Sánchez.

Lectura escenificada y títeres educativos Fábulas y leyendas. Grupo Títerexis.

Presentación de la carrera de Gestión Cultural a Distancia (Univ. San Pablo, Tucumán). Conferencia de Juan Grande.

Taller virtual en español para docentes. A cargo de Kevin Parker. Organiza: ASICANA.

Charla Love is in the air… ¿O en la mente? Una mirada filosófica al amor.

Presentación de trabajos de alumnos del Colegio Madre Mercedes Guerra.

Presentación La Educación Física ante el sedentarismo.

Taller de origami.

Escenario abierto para los alumnos visitantes.

Conferencia Estimulación motriz e iniciación deportiva en personas con discapacidad.

Presentación del libro Copla parda. Sabiduría encarnada.

Charla-taller De la idea al papel: cómo nace una historieta.

Charla-taller Amigándonos con Skynet. Cómo escribir en tiempos de IA.

Charla Lineamientos y estrategias en salud mental.

Conferencia Claves neuropedagógicas para el aula.

Conferencia Transmisión cultural e interculturalidad desde una mirada local.

Taller de escritura creativa: Leer, escribir, vivir.

Taller infantil Armá tu propio monstruo de plastilina.

Presentación de la Revista Educadores y mesa de debate.

Charla Educación sexual integral: desafíos y oportunidades.

Conferencia La poesía en tiempos digitales.

Taller de narración oral Contar para unir.

Charla-taller El cómic como recurso pedagógico en el aula.

Mesa panel Los jóvenes y la lectura hoy.

Presentación del libro Santiago, tierra de cantores.

Taller Introducción a la escritura de microrrelatos.

Charla El rol de las bibliotecas en la comunidad.

Presentación del libro Mujeres que cuentan: relatos de vida.

Conferencia El periodismo cultural en la era digital. A cargo de Alejandro Bercovich.

Charla Cine y literatura: el arte de la adaptación.

Acto inaugural de la Feria con la presencia del gobernador Gerardo Zamora y presentación artística especial.

De esta manera, la Feria Provincial del Libro inicia con una programación nutrida que combina literatura, ciencia, arte y educación, ofreciendo propuestas para todas las edades a lo largo de la jornada.