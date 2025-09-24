Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 SEP 2025 | 26º
X
Locales

Feria del Libro: estas son todas las actividades de este miércoles en el Fórum

La 15ª edición del encuentro literario más importante de Santiago del Estero abrió con una agenda cargada de charlas, talleres, obras y espectáculos. El acto central será a las 20 horas con la presencia del gobernador Gerardo Zamora.

Hoy 10:20

La 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero comenzó este miércoles 24 de septiembre en el Fórum Centro de Convenciones y lo hizo con una intensa agenda de actividades que se desarrollan durante todo el día, dirigidas a estudiantes, docentes, artistas y público en general.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A continuación, la programación completa de este miércoles en el Fórum:

  • 09:00 horas, Sala 5 – Jorge W. Ábalos
    Mundo jurásico. Una experiencia inmersiva sin precedentes en la Feria del Libro. Organiza: Subsecretaría de Cultura de Santiago del Estero.
  • 09:00 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
    La Faranda Compañía de Títeres (Salta) presenta la obra Cuestión de ingenio, con títeres mecánicos y articulados, apta para todo público. Organiza: Subsecretaría de Cultura.
  • 09:00 horas, Sala 8 – Carlos Manuel Fernández Loza
    Taller de historietas: Guion, papel y manos a la obra. A cargo del Prof. Gonzalo Umlandt.
  • 09:00 horas, Sala 7 – José Antonio Sosa
    Charla-taller Cómo evitar el bloqueo creativo si te gusta dibujar. A cargo del Prof. Paolo Novelli.
  • 09:00 horas, Sala 6 – Infantil Carola Briones
    Taller lúdico Escribir sin miedo a la hoja en blanco. A cargo de Mariana Sayago.
  • 09:00 horas, Sala 2 – José Andrés Rivas
    Obra de teatro Rincón Malvinas. Grupo Templum Teatro.
  • 09:00 horas, Sala 3 – Clementina Rosa Quenel
    Charla-debate con juventudes, a cargo del Equipo de Debate Joven y la Dra. Mónica Sánchez.
  • 09:00 horas, Sala 4 – María Adela Agudo
    Lectura escenificada y títeres educativos Fábulas y leyendas. Grupo Títerexis.
  • 10:00 horas, Sala 8 – Carlos Manuel Fernández Loza
    Presentación de la carrera de Gestión Cultural a Distancia (Univ. San Pablo, Tucumán). Conferencia de Juan Grande.
  • 10:00 horas, Sala 7 – José Antonio Sosa
    Taller virtual en español para docentes. A cargo de Kevin Parker. Organiza: ASICANA.
  • 10:00 horas, Sala 2 – José Andrés Rivas
    Charla Love is in the air… ¿O en la mente? Una mirada filosófica al amor.
  • 10:00 horas, Sala 3 – Clementina Rosa Quenel
    Presentación de trabajos de alumnos del Colegio Madre Mercedes Guerra.
  • 10:00 horas, Sala 4 – María Adela Agudo
    Presentación La Educación Física ante el sedentarismo.
  • 10:00 horas, Sala 6 – Infantil Carola Briones
    Taller de origami.
  • 10:00 horas, Escenario La Brasa
    Escenario abierto para los alumnos visitantes.
  • 10:30 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
    Conferencia Estimulación motriz e iniciación deportiva en personas con discapacidad.
  • 11:00 horas, Sala 8 – Carlos Manuel Fernández Loza
    Presentación del libro Copla parda. Sabiduría encarnada.
  • 11:10 horas, Sala 7 – José Antonio Sosa
    Charla-taller De la idea al papel: cómo nace una historieta.
  • 11:10 horas, Sala 4 – María Adela Agudo
    Charla-taller Amigándonos con Skynet. Cómo escribir en tiempos de IA.
  • 11:40 horas, Sala 3 – Clementina Rosa Quenel
    Charla Lineamientos y estrategias en salud mental.
  • 12:00 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
    Conferencia Claves neuropedagógicas para el aula.
  • 14:30 horas, Sala 8 – Carlos Manuel Fernández Loza
    Conferencia Transmisión cultural e interculturalidad desde una mirada local.
  • 14:30 horas, Sala 7 – José Antonio Sosa
    Taller de escritura creativa: Leer, escribir, vivir.
  • 14:30 horas, Sala 6 – Infantil Carola Briones
    Taller infantil Armá tu propio monstruo de plastilina.
  • 14:30 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
    Presentación de la Revista Educadores y mesa de debate.
  • 15:00 horas, Sala 2 – José Andrés Rivas
    Charla Educación sexual integral: desafíos y oportunidades.
  • 15:00 horas, Sala 3 – Clementina Rosa Quenel
    Conferencia La poesía en tiempos digitales.
  • 15:00 horas, Sala 4 – María Adela Agudo
    Taller de narración oral Contar para unir.
  • 16:00 horas, Sala 7 – José Antonio Sosa
    Charla-taller El cómic como recurso pedagógico en el aula.
  • 16:00 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
    Mesa panel Los jóvenes y la lectura hoy.
  • 17:00 horas, Sala 2 – José Andrés Rivas
    Presentación del libro Santiago, tierra de cantores.
  • 17:30 horas, Sala 4 – María Adela Agudo
    Taller Introducción a la escritura de microrrelatos.
  • 18:00 horas, Sala 8 – Carlos Manuel Fernández Loza
    Charla El rol de las bibliotecas en la comunidad.
  • 18:30 horas, Sala 3 – Clementina Rosa Quenel
    Presentación del libro Mujeres que cuentan: relatos de vida.
  • 19:00 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
    Conferencia El periodismo cultural en la era digital. A cargo de Alejandro Bercovich.
  • 20:00 horas, Sala 2 – José Andrés Rivas
    Charla Cine y literatura: el arte de la adaptación.
  • 20:00 horas, Escenario Fórum
    Acto inaugural de la Feria con la presencia del gobernador Gerardo Zamora y presentación artística especial.

De esta manera, la Feria Provincial del Libro inicia con una programación nutrida que combina literatura, ciencia, arte y educación, ofreciendo propuestas para todas las edades a lo largo de la jornada.

TEMAS 15º Feria Provincial del Libro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Lanús pisó fuerte en el Maracaná, eliminó a Fluminense y es semifinalista de la Copa Sudamericana
  2. 2. Día y horario confirmados para la revancha de la final “Copa Canal 7” entre Comercio y Sportivo Fernández
  3. 3. Fotos y videos: los serios incidentes entre hinchas de Lanús y la policía brasileña en el Maracaná
  4. 4. Una mujer incendió la casa de su expareja y atacó a su excuñada con un cuchillo
  5. 5. River va por una heroica remontada ante Palmeiras en Brasil para meterse en semifinales de la Copa Libertadores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT