Feria del Libro: estas son todas las actividades de este miércoles en el Fórum

La 15ª edición del encuentro literario más importante de Santiago del Estero abrió con una agenda cargada de charlas, talleres, obras y espectáculos. El acto central será a las 20 horas con la presencia del gobernador Gerardo Zamora.
La 15ª Feria del Libro de Santiago del Estero comenzó este miércoles 24 de septiembre en el Fórum Centro de Convenciones y lo hizo con una intensa agenda de actividades que se desarrollan durante todo el día, dirigidas a estudiantes, docentes, artistas y público en general.
A continuación, la programación completa de este miércoles en el Fórum:
- 09:00 horas, Sala 5 – Jorge W. Ábalos
Mundo jurásico. Una experiencia inmersiva sin precedentes en la Feria del Libro. Organiza: Subsecretaría de Cultura de Santiago del Estero.
- 09:00 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
La Faranda Compañía de Títeres (Salta) presenta la obra Cuestión de ingenio, con títeres mecánicos y articulados, apta para todo público. Organiza: Subsecretaría de Cultura.
- 09:00 horas, Sala 8 – Carlos Manuel Fernández Loza
Taller de historietas: Guion, papel y manos a la obra. A cargo del Prof. Gonzalo Umlandt.
- 09:00 horas, Sala 7 – José Antonio Sosa
Charla-taller Cómo evitar el bloqueo creativo si te gusta dibujar. A cargo del Prof. Paolo Novelli.
- 09:00 horas, Sala 6 – Infantil Carola Briones
Taller lúdico Escribir sin miedo a la hoja en blanco. A cargo de Mariana Sayago.
- 09:00 horas, Sala 2 – José Andrés Rivas
Obra de teatro Rincón Malvinas. Grupo Templum Teatro.
- 09:00 horas, Sala 3 – Clementina Rosa Quenel
Charla-debate con juventudes, a cargo del Equipo de Debate Joven y la Dra. Mónica Sánchez.
- 09:00 horas, Sala 4 – María Adela Agudo
Lectura escenificada y títeres educativos Fábulas y leyendas. Grupo Títerexis.
- 10:00 horas, Sala 8 – Carlos Manuel Fernández Loza
Presentación de la carrera de Gestión Cultural a Distancia (Univ. San Pablo, Tucumán). Conferencia de Juan Grande.
- 10:00 horas, Sala 7 – José Antonio Sosa
Taller virtual en español para docentes. A cargo de Kevin Parker. Organiza: ASICANA.
- 10:00 horas, Sala 2 – José Andrés Rivas
Charla Love is in the air… ¿O en la mente? Una mirada filosófica al amor.
- 10:00 horas, Sala 3 – Clementina Rosa Quenel
Presentación de trabajos de alumnos del Colegio Madre Mercedes Guerra.
- 10:00 horas, Sala 4 – María Adela Agudo
Presentación La Educación Física ante el sedentarismo.
- 10:00 horas, Sala 6 – Infantil Carola Briones
Taller de origami.
- 10:00 horas, Escenario La Brasa
Escenario abierto para los alumnos visitantes.
- 10:30 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
Conferencia Estimulación motriz e iniciación deportiva en personas con discapacidad.
- 11:00 horas, Sala 8 – Carlos Manuel Fernández Loza
Presentación del libro Copla parda. Sabiduría encarnada.
- 11:10 horas, Sala 7 – José Antonio Sosa
Charla-taller De la idea al papel: cómo nace una historieta.
- 11:10 horas, Sala 4 – María Adela Agudo
Charla-taller Amigándonos con Skynet. Cómo escribir en tiempos de IA.
- 11:40 horas, Sala 3 – Clementina Rosa Quenel
Charla Lineamientos y estrategias en salud mental.
- 12:00 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
Conferencia Claves neuropedagógicas para el aula.
- 14:30 horas, Sala 8 – Carlos Manuel Fernández Loza
Conferencia Transmisión cultural e interculturalidad desde una mirada local.
- 14:30 horas, Sala 7 – José Antonio Sosa
Taller de escritura creativa: Leer, escribir, vivir.
- 14:30 horas, Sala 6 – Infantil Carola Briones
Taller infantil Armá tu propio monstruo de plastilina.
- 14:30 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
Presentación de la Revista Educadores y mesa de debate.
- 15:00 horas, Sala 2 – José Andrés Rivas
Charla Educación sexual integral: desafíos y oportunidades.
- 15:00 horas, Sala 3 – Clementina Rosa Quenel
Conferencia La poesía en tiempos digitales.
- 15:00 horas, Sala 4 – María Adela Agudo
Taller de narración oral Contar para unir.
- 16:00 horas, Sala 7 – José Antonio Sosa
Charla-taller El cómic como recurso pedagógico en el aula.
- 16:00 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
Mesa panel Los jóvenes y la lectura hoy.
- 17:00 horas, Sala 2 – José Andrés Rivas
Presentación del libro Santiago, tierra de cantores.
- 17:30 horas, Sala 4 – María Adela Agudo
Taller Introducción a la escritura de microrrelatos.
- 18:00 horas, Sala 8 – Carlos Manuel Fernández Loza
Charla El rol de las bibliotecas en la comunidad.
- 18:30 horas, Sala 3 – Clementina Rosa Quenel
Presentación del libro Mujeres que cuentan: relatos de vida.
- 19:00 horas, Sala 1 – Bernardo Canal Feijóo
Conferencia El periodismo cultural en la era digital. A cargo de Alejandro Bercovich.
- 20:00 horas, Sala 2 – José Andrés Rivas
Charla Cine y literatura: el arte de la adaptación.
- 20:00 horas, Escenario Fórum
Acto inaugural de la Feria con la presencia del gobernador Gerardo Zamora y presentación artística especial.
De esta manera, la Feria Provincial del Libro inicia con una programación nutrida que combina literatura, ciencia, arte y educación, ofreciendo propuestas para todas las edades a lo largo de la jornada.