Colapinto y su confesión sobre Briatore: "Me ha hecho más fuerte mentalmente"

El piloto argentino destacó el trato exigente del histórico dirigente italiano y aseguró que lo ayudó a crecer en medio de un año difícil para Alpine en la Fórmula 1.

Hoy 14:07

El presente de Franco Colapinto en Alpine no es sencillo: la escudería atraviesa una temporada complicada y sigue sin poder salir del fondo de la parrilla. Sin embargo, el bonaerense aseguró que el trato “duro” de Flavio Briatore fue clave para fortalecerlo en el plano mental, en lo que es su segundo año en la Fórmula 1, tras su debut con Williams en 2024.

El argentino llegó al equipo francés en enero, primero como piloto de reserva, pero rápidamente fue promovido tras la baja performance de Jack Doohan, lo que derivó en su estreno oficial en Imola. Desde entonces, los resultados escasearon: Alpine decidió enfocar sus recursos en el proyecto de 2026 y la falta de competitividad condicionó cualquier aspiración. Incluso Briatore llegó a poner en duda si no se había apresurado con su debut, aunque en las últimas semanas le manifestó respaldo.

Lejos de incomodarse, Colapinto valoró ese estilo de trabajo. "Tengo una muy buena relación con Flavio. Es duro con todos y su manera de motivar a la gente a veces puede parecer excesiva, pero a mí me ha hecho mucho más fuerte mentalmente", contó en diálogo con el podcast Beyond the Grid antes del Gran Premio de Azerbaiyán.

En la pista, los números no acompañan: Colapinto aún no sumó puntos y su compañero Pierre Gasly apenas reunió 20 en lo que va de la temporada, lo que deja a Alpine en el último lugar del campeonato. Pese a eso, el piloto argentino valoró la actitud del grupo: "Si miras los resultados pensarías que va a ser muy difícil salir de ahí, pero siento que no estamos rindiendo lo que podríamos".

De cara al futuro, Colapinto evitó especular sobre su continuidad en 2026, cuando el equipo pasará a motores Mercedes, y prefirió enfocarse en el presente. "Quiero seguir construyendo sobre lo que estamos haciendo este año. Hay mucho por aprender y todavía tengo mucho más por descubrir", afirmó.

Consciente de las limitaciones del auto, el joven piloto se fijó un objetivo inmediato: estar preparado para cuando lleguen mejores tiempos. "Ese es el objetivo principal ahora: ir carrera a carrera, momento a momento, y ver dónde terminamos", cerró.