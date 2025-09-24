Nerea Bruno Umaño: la promesa santiagueña que representará a la Argentina en el Mundial de Taekwondo en Italia

La joven taekwondista de Santiago del Estero viajará a Jesolo el 1 de octubre para competir en el Mundial ITF. Con títulos provinciales, nacionales e internacionales, buscará repetir y superar las medallas conseguidas en Kazajistán.

Nerea Bruno Umaño, joven taekwondista viajará el próximo 1 de octubre rumbo a Jesolo, Italia, donde representará a la Argentina en el Mundial de Taekwondo ITF. Su historia en el dojang es sinónimo de disciplina y sueños cumplidos.

Ya en el Mundial de Kazajistán, Nerea dejó su huella con una medalla de bronce en lucha individual, una dorada en rotura por equipo y otra de bronce en tul por equipo, demostrando que el talento santiagueño puede brillar en los escenarios más exigentes del mundo. Este año buscará sumar nuevas conquistas tanto en las pruebas individuales como por equipos, llevando consigo el orgullo de toda una provincia.

Su recorrido deportivo está marcado por títulos y podios. Campeona provincial, nacional e internacional, la joven competidora comenzó a los 14 años, cuando era cinturón amarillo punta verde, y a los 17 disputó su primer Mundial Juvenil en Tayikistán, experiencia que la impulsó a seguir creciendo.

En 2025, Nerea participó en todas las competencias del calendario oficial, logrando siempre el primer puesto en tul y combate, tanto en individual como en equipo. Su preparación incluyó torneos de alto nivel como el Internacional de Tucumán, los campeonatos provinciales del Club Olímpico y Quimsa, la Copa Master Salas y el Campeón de Campeones en Tucumán. Además, en el Nacional de Jujuy volvió a brillar en tul, priorizando el cuidado físico de cara al Mundial.

Nerea Bruno Umaño es una de las grandes promesas del taekwondo argentino. Hoy, con la mirada puesta en Italia, lleva consigo la ilusión de volver a dejar en alto la bandera de Santiago del Estero y de toda la Argentina en el escenario mundial.