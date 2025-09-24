Julián Álvarez, héroe del Atlético: triplete y triunfo ante Rayo por LaLiga

El delantero argentino tuvo una jornada perfecta en el Estadio Metropolitano, anotó en tres ocasiones y en momentos claves para darle la victoria al Colchonero por 3 a 2 en el marco de la sexta fecha del torneo español.

Hoy 18:55

El Atlético de Madrid consiguió un triunfo vital en la sexta fecha de LaLiga y lo hizo gracias a un inspirado Julián Álvarez, autor de un hat trick decisivo en la victoria por 3-2 frente a Rayo Vallecano en el Metropolitano. El argentino, que había mostrado su fastidio por una sustitución en la fecha anterior, transformó la bronca en goles y fue la gran figura de la noche.

El partido no arrancó fácil para el equipo del Cholo Simeone. Tras un comienzo favorable con el primer tanto de Álvarez a los 15 minutos, el Rayo igualó antes del descanso con un bombazo de Pep Chavarría. En el complemento, los visitantes sorprendieron con la remontada gracias a Álvaro García, que dejó al Colchonero contra las cuerdas a falta de 15 minutos para el cierre.

Sin embargo, la reacción llegó de la mano del cordobés. En apenas tres minutos, Álvarez aprovechó un error de Augusto Batalla para poner el 2-2 y, sobre el final, sacó un zurdazo letal desde afuera del área para sellar el 3-2 definitivo en el minuto 88.

Con esta victoria, el Atlético suma nueve puntos en la tabla y corta la racha de empates, aunque aún se mantiene lejos del líder Real Madrid, que ostenta puntaje perfecto. Para Simeone, el triunfo significa aire fresco en medio de un inicio complicado y, sobre todo, la confirmación de que Julián Álvarez puede ser el hombre clave del ataque rojiblanco.