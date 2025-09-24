Manchester City festejó ante Huddersfield y avanzó de fase en la Copa de la Liga

El equipo de Pep Guardiola debutó en la Tercera Ronda tras imponerse por 2 a 0 con goles de Foden y Savinho.

Hoy 18:10

Cumplió con lo esperado. El Manchester City superó sin sobresaltos al Huddersfield Town y se metió en la Cuarta Ronda de la Carabao Cup. Con tantos de Phil Foden y Savinho, el conjunto de Pep Guardiola resolvió el duelo por 2-0 y demostró que, aun con rotación, su jerarquía marca la diferencia.

El encuentro fue controlado de principio a fin por los Citizens, que se adelantaron a los 18 minutos gracias a un tanto de Foden. El mediocampista inglés, figura del partido, abrió el camino para un City que prácticamente sentenció la historia desde el inicio. Huddersfield intentó competir con sus armas, pero jamás logró generar peligro real sobre el arco de James Trafford.

En el complemento, a falta de un cuarto de hora, llegó el golpe final. Savinho recibió una gran asistencia de Foden y definió con un violento zurdazo que liquidó el pleito. La estadística reflejó la superioridad: el Huddersfield no registró ni un solo remate a puerta en los 90 minutos.

Con este triunfo, el City avanza a los octavos de final de la competencia doméstica, donde conocerá su próximo rival tras el sorteo. Sin sobresaltos y con seriedad competitiva, el equipo de Guardiola ratifica su chapa de candidato al título.