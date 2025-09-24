En vivo: el Manchester City no quiere sorpresas ante Huddersfield en la Copa de la Liga

El equipo de Pep Guardiola debuta en la Tercera Ronda ante Huddersfield. Los Ciudadanos buscan avanzar en el certamen tras el empate frente al Arsenal en la Premier League.
La Copa de la Liga de Inglaterra sigue en marcha y este miércoles tendrá la presentación del Manchester City, que enfrentará al Huddersfield Town desde las 15:30 por la Tercera Ronda. El conjunto de Pep Guardiola viene de empatar frente al Arsenal en condición de visitante y ahora quiere avanzar en el primer torneo doméstico de la temporada.
