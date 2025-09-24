Desde la Feria del Libro, la Biblioteca Sarmiento exhibe su patrimonio y su adaptación a los tiempos modernos

Con más de 60 mil volúmenes, documentos históricos y un edificio que cumple 100 años, la institución se presenta como un espacio vivo que combina tradición, riqueza cultural y nuevas tecnologías al servicio de los lectores.

Hoy 15:00

Por Álvaro Cortez | Fotografía: Valentina Castaño

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la 15º Feria Provincial del Libro de Santiago del Estero, la Biblioteca Sarmiento se presentó con una propuesta centrada en la difusión de su patrimonio histórico y cultural. Fundada hace 137 años y con un edificio que cumple 100 años en 2025, la institución se mantiene activa con un acervo de más de 60 mil volúmenes.

“El edificio es un monumento histórico provincial, nacional y municipal, pero además tenemos documentos únicos como las obras completas de Sarmiento, originales de los hermanos Wagner y mensajes firmados por gobernadores”, explicó Carlos Salido, secretario de la Biblioteca Popular Sociedad Sarmiento.

Actualmente la institución está dirigida por una comisión joven, integrada por personas menores de 45 años, que busca modernizar sus propuestas sin perder el valor de la tradición. “No queremos morir. Hemos puesto 300 megas de fibra óptica gratis y activado las redes sociales para acercar a los jóvenes”, señaló Salido.

La institución mantiene la dinámica de préstamo de libros, aunque algunos volúmenes históricos y únicos no pueden salir de la sala. “El acceso sigue siendo gratuito y abierto para todos, con horarios de 9 a 21 horas todos los días”, indicó.

Según detalló el secretario, la biblioteca es un punto de encuentro elegido por estudiantes secundarios, universitarios e investigadores, que valoran el ambiente de concentración. Además, firmaron un convenio con la Universidad Nacional de Santiago del Estero para restaurar documentos.

El equipo de seis bibliotecarias atiende tanto en la sede central como en el stand de la Feria, garantizando el funcionamiento en paralelo. “Queremos que la biblioteca se mantenga vigente y acorde a los tiempos, para que la juventud la sienta como un espacio propio”, agregó Salido.

Cabe recordar que Diario Panorama participa de la Feria del Libro con un stand propio en conjunto con Canal 7 y Radio Panorama, desde donde se realiza la cobertura especial de todas las jornadas.