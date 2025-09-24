Juventud Black U13 sigue haciendo historia en el Torneo Federal

Bajo la conducción del Profe Luis Montenegro, Juventud Black U13 reafirma su crecimiento deportivo y el compromiso con la formación de futuras generaciones del básquet.

Hoy 15:15

El equipo U13 “Juventud Black” del Club Juventud logró una destacada clasificación a la 4ª fase del Torneo Federal de Básquet, tras superar con gran nivel las instancias anteriores de manera invicta.

En la 1ª y 2ª fase, los jóvenes talentos se impusieron con autoridad frente a los equipos de Gimnasia y Tiro de Salta, Mitre de Tucumán y Olímpico de La Banda, demostrando un juego sólido, competitivo y con gran compromiso.

Con estos triunfos, Juventud Black se consagró campeón de la Zona Norte, y será el representante oficial de la región en la próxima instancia nacional.

En la 4ª fase, los chicos deberán enfrentar a los campeones de la Zona de Cuyo: Anzorena de Mendoza, GEPU de San Luis y un tercer equipo que surgirá del repechaje entre Riojano, CARD de San Luis, Unión Vecinal de Rawson y Urquiza de San Juan.

El equipo está integrado por:

Juan López, Bautista Sánchez, Tiziano López, Benicio Romano, Ignacio Ruiz, Gahettano Bequis, Gustavo Córdoba, Bautista Llanos, Francisco Ledesma, Santino Rojas, Agustín Fortina, Oscar Cinquegrani, Tizziano Campitelli e Ian Maidana.

Con esfuerzo, talento y pasión, los chicos siguen dejando en lo más alto al Club Juventud y a toda la región.