Cómo le fue al River de Gallardo en Brasil por Copa Libertadores

El Millonario visitará a Palmeiras en la revancha de cuartos de final y necesita ganar para seguir en carrera. Repasamos todos los antecedentes del ciclo de Marcelo Gallardo en tierras brasileñas.

Hoy 16:37

El River Plate de Marcelo Gallardo buscará otra noche histórica en Brasil cuando enfrente a Palmeiras en el Allianz Parque, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras la caída 2-1 en la ida en el Monumental, el equipo argentino necesita ganar como visitante para mantener vivo el sueño continental.

Cruzeiro - Copa Libertadores 2015

La primera vez de Gallardo en Brasil por Libertadores como DT de River fue con épica: por los cuartos de final de la edición del 2015 y tras haber eliminado a Boca, su equipo logró revertir el 0-1 de la ida en el Monumental con un contundente 3-0 en Belo Horizonte (goles de Sánchez, Maidana y Teo Gutiérrez). Para más de uno, es la mejor actuación histórica del club en Brasil.

San Pablo - Copa Libertadores 2016

La primera derrota del Muñeco en Brasil llegó en la fase de grupos de la edición 2016: fue 2-1 contra San Pablo en el Morumbí. Calleri anotó por duplicado e Iván Alonso descontó cerca del final. A pesar de ese resultado, River terminó pasando en primer lugar a octavos de final.

Flamengo - Copa Libertadores 2018

La Copa más recordada por River se abrió en el Nilton Santos, la cancha del Botafogo, y sin público, porque Flamengo acarreaba una sanción de la final de la Sudamericana del año anterior: fue un entretenido 2-2, en el que el equipo de Gallardo se repuso dos veces de un resultado adverso gracias a los goles de Mora y Mayada.

Gremio - Copa Libertadores 2018

El pase a la final eterna de esa Copa fue con sufrimiento... y mística: 0-1 en Buenos Aires y 0-1 parcial en Brasil, pero River no se rindió y consiguió una épica y agónica clasificación a la final gracias a Borré, el Pity Martínez y un equipo que quedó en la historia.

Inter - Copa Libertadores 2019

Para la tercera fecha de la fase de grupos de la edición 2019, River viajó a Porto Alegre y se trajo un 2-2 entretenido: tras ir dos veces en desventaja, nuevamente dio una muestra de carácter made in Gallardo y logró empatar gracias a los goles de Pratto y De la Cruz, de tiro libre.

Cruzeiro - Copa Libertadores 2019

En octavos, otro brasileño. Y el primer pase por penales en Libertadores con Gallardo como DT: tras el 0-0 de la ida, el resultado se reprodujo tal cual en el Mineirao y Armani fue la figura salvando el arco de River en la tanda. Ahí, Montiel se empezó a erigir como un gran pateador...

San Pablo - Copa Libertadores 2020

Tras varios meses de inactividad por la pandemia, el estreno de River en el regreso fue ante San Pablo y en el Morumbí. Y casi lo gana gracias a un aguerrido juego: Borré puso el 1-1 parcial y Julián Álvarez parecía darle el triunfo cuando faltaban 10', pero tres minutos más tarde llegó un gol en contra de Angileri que puso el 2-2 final.

Athletico Paranaense - Copa Libertadores 2020

En esa misma Copa, por la ida de los octavos de final, River se trajo un buen 1-1 de Brasil contra Paranaense que terminó de aprovechar en la cancha de Independiente con un 1-0 para pasar a cuartos.

Palmeiras - Copa Libertadores 2020

Uno de los tres triunfos de Gallardo en Brasil por Libertadores, pero que se quedó a las puertas de la gesta: ese 2-0, con polémica sobre el final y un enorme juego, no alcanzó por poco para revertir el 0-3 de la ida y pasar a la final de la Copa.

Fluminense - Copa Libertadores 2021

Esa fase de grupos, recordada por los problemas que tuvo River por el Covid, se inició con un 1-1 en el Maracaná gracias a un gol de penal de Montiel (Fred empató en el ST).

Atlético Mineiro - Copa Libertadores 2021

El Galo ha sido el rival que más le ha costado al River de Gallardo en Brasil y quedó demostrado en los cuartos de la Copa 2021. En una mala noche, el equipo de Gallardo sufrió un 0-3 doloroso que sentenció la eliminatoria de los cuartos de final.

Fortaleza - Copa Libertadores 2022

La última vez que Gallardo pisó Brasil durante su primer ciclo en River fue el 5 de mayo del 2022, en un 1-1 contra Fortaleza por la cuarta fecha de la fase de grupos. El gol lo hizo Enzo Fernández, de penal.

Atletico Mineiro - Copa Libertadores 2024

El último antecedente de Gallardo en Brasil (y único en su segunda etapa como DT del Millonario) remonta al 22 de octubre de 2024, en las semifinales de la última Copa. Otra vez, el Galo amargó al Millonario: triunfo 3-0 para encaminar la clasificación a la gran final, que se concretó luego del 0-0 en el Monumental.