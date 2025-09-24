Tyler Chase, exestrella de Nickelodeon, fue visto en situación de calle en California

El actor, recordado por su papel en Manual de supervivencia escolar de Ned, apareció en un video viral de TikTok donde se lo ve viviendo en la calle. Conmoción entre sus seguidores y una campaña solidaria para ayudarlo.

Tyler Chase, actor que alcanzó la popularidad en los años 2000 por su papel de Martin Qwerly en la serie juvenil de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, fue visto recientemente en situación de calle en Riverside, California. La noticia se viralizó luego de que una creadora de contenido lo reconociera y compartiera un video en TikTok, lo que despertó preocupación entre los fanáticos.

El material, difundido el sábado pasado, muestra a Chase con un notorio deterioro físico y dificultades para expresarse. “Hola, mi nombre es Tyler Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación”, se lo escucha decir frente a cámara. La usuaria identificada como @lethallalli contó que decidió acercarse al actor tras reconocerlo: “Me impactó verlo en esa situación, quise saber cómo estaba”, explicó. Poco después subió el video a sus redes, lo que desató una ola de comentarios y mensajes de apoyo.

La repercusión fue inmediata y llevó a que seguidores del actor organizaran una campaña solidaria en GoFundMe con el objetivo de cubrir sus gastos básicos y brindarle un lugar donde quedarse. “Queremos ayudarlo a que recupere su vida”, señalaron los impulsores de la iniciativa, que rápidamente comenzó a recibir aportes desde distintas partes del mundo.

Tyler Chase fue parte de Manual de supervivencia escolar de Ned, emitida entre 2004 y 2007, donde interpretaba a Martin Qwerly, un compañero de clases hiperactivo y hablador que aportaba humor a la trama. Sin embargo, tras el final de la serie, su carrera artística perdió visibilidad y no volvió a participar en proyectos de alto perfil.

La situación actual del actor reabrió el debate sobre el impacto de la fama temprana y las dificultades que enfrentan algunos artistas infantiles al alejarse de la industria.